Глава Якутии утвердил правила поведения для госслужащих

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава республики Якутия Егор Борисов утвердил этические правила служебного поведения для госслужащих республики.
"Смысл документа не в том, чтобы карать чиновников, наоборот, в необходимости воспитывать в них ответственность, - приводятся в субботу слова Борисова на сайте главы Якутии. - Помогать выявлять грубых чиновников в Якутии будут сами жители. В последнее время в республике большую ставку делаю на общественность, общественные инициативы, на общественный контроль".
За нарушение положений кодекса поведения членов правительства республики и государственных гражданских служащих Якутии их предполагается осуждать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.