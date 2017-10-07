Глава Якутии утвердил правила поведения для госслужащих

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава республики Якутия Егор Борисов утвердил этические правила служебного поведения для госслужащих республики.

"Смысл документа не в том, чтобы карать чиновников, наоборот, в необходимости воспитывать в них ответственность, - приводятся в субботу слова Борисова на сайте главы Якутии. - Помогать выявлять грубых чиновников в Якутии будут сами жители. В последнее время в республике большую ставку делаю на общественность, общественные инициативы, на общественный контроль".

За нарушение положений кодекса поведения членов правительства республики и государственных гражданских служащих Якутии их предполагается осуждать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.