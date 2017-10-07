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Глава Якутии утвердил правила поведения для госслужащих

Политика
7 октября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Егор Борисов отметил, что смысл документа заключается в необходимости воспитывать ответственность в чиновниках

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава республики Якутия Егор Борисов утвердил этические правила служебного поведения для госслужащих республики.

"Смысл документа не в том, чтобы карать чиновников, наоборот, в необходимости воспитывать в них ответственность, - приводятся в субботу слова Борисова на сайте главы Якутии. - Помогать выявлять грубых чиновников в Якутии будут сами жители. В последнее время в республике большую ставку делаю на общественность, общественные инициативы, на общественный контроль".

За нарушение положений кодекса поведения членов правительства республики и государственных гражданских служащих Якутии их предполагается осуждать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

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