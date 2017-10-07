Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Богданов: Москва и Эр-Рияд заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества

Политика
7 октября, 14:14 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел отметил, что уже "заключены некоторые контракты"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, действительно ли достигнуты договоренности о поставках Эр-Рияду ракетных комплексов С-400.

"Состоялись очень предметные, важные переговоры и на высшем уровне, и контакты между членами делегаций по всем вопросам военно-технического сотрудничества, - сказал он. - Уже заключены некоторые контракты".

"Я уверен, что существует большой интерес к углублению, расширению сотрудничества и в этой очень важной сфере, которая является показателем растущего и уже достигнутого уровня доверия между нашими странами", - добавил Богданов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама