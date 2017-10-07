Богданов: Москва и Эр-Рияд заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества

СМИ: Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение £1,45 млнСпорт 7 октября, 15:33
Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата РоссииСпорт 7 октября, 14:59
В Москву на один день придет бабье летоОбщество 7 октября, 14:51
Даниил Квят вернется в "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 7 октября, 14:47
В Генштабе констатировали непопулярность альтернативной службы в РФАрмия и ОПК 7 октября, 14:47
Большой Московский цирк будет переподчинен правительству Москвы до конца годаКультура 7 октября, 14:42
СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионовСпорт 7 октября, 14:31
В гималайской долине Кулу завершился традиционный фестиваль ДассераОбщество 7 октября, 14:26
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Чачич отправлен в отставкуСпорт 7 октября, 14:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, действительно ли достигнуты договоренности о поставках Эр-Рияду ракетных комплексов С-400.
"Состоялись очень предметные, важные переговоры и на высшем уровне, и контакты между членами делегаций по всем вопросам военно-технического сотрудничества, - сказал он. - Уже заключены некоторые контракты".
"Я уверен, что существует большой интерес к углублению, расширению сотрудничества и в этой очень важной сфере, которая является показателем растущего и уже достигнутого уровня доверия между нашими странами", - добавил Богданов.