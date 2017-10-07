Богданов: Москва и Эр-Рияд заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, действительно ли достигнуты договоренности о поставках Эр-Рияду ракетных комплексов С-400.

"Состоялись очень предметные, важные переговоры и на высшем уровне, и контакты между членами делегаций по всем вопросам военно-технического сотрудничества, - сказал он. - Уже заключены некоторые контракты".

"Я уверен, что существует большой интерес к углублению, расширению сотрудничества и в этой очень важной сфере, которая является показателем растущего и уже достигнутого уровня доверия между нашими странами", - добавил Богданов.