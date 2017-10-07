Умер постоянный представитель России при ФАО Александр Горбань

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался после тяжелой болезни 6 октября на 64-м году жизни. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ.
"Руководство МИД России с прискорбием сообщает, что 6 октября 2017 года после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни Александр Васильевич Горбань - постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме", - информировали в дипведомстве.
Александр Горбань родился в 1954 году в городе Полярном Мурманской области, окончил в 1977 году МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и в загранпредставительствах.
В 1998-2003 гг. занимал должность старшего советника постоянного представительства России при Европейских сообществах в Брюсселе, в 2003-2007 гг. был заместителем директора департамента экономического сотрудничества (ДЭС) МИД РФ. В 2007-2014 гг. занимал пост директора ДЭС МИД РФ.
С марта 2014 года - посол по особым поручениям МИД РФ. В апреле 2014 года Горбань был назначен постпредом России при ФАО.