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Умер постоянный представитель России при ФАО Александр Горбань

Политика
7 октября, 15:39 дата обновления: 7 октября, 16:05 UTC+3

В МИД РФ сообщили, что дипломат ушел из жизни после тяжелой болезни

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался после тяжелой болезни 6 октября на 64-м году жизни. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ.

"Руководство МИД России с прискорбием сообщает, что 6 октября 2017 года после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни Александр Васильевич Горбань - постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме", - информировали в дипведомстве.

Александр Горбань родился в 1954 году в городе Полярном Мурманской области, окончил в 1977 году МГИМО. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и в загранпредставительствах.

В 1998-2003 гг. занимал должность старшего советника постоянного представительства России при Европейских сообществах в Брюсселе, в 2003-2007 гг. был заместителем директора департамента экономического сотрудничества (ДЭС) МИД РФ. В 2007-2014 гг. занимал пост директора ДЭС МИД РФ.

С марта 2014 года - посол по особым поручениям МИД РФ. В апреле 2014 года Горбань был назначен постпредом России при ФАО.

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