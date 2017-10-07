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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭС

Политика
7 октября, 16:50 UTC+3 МОСКВА 7, октября. /ТАСС

На заседании также "поднимался ряд вопросов текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ряд внутрироссийских проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии", - сказал он.

"Обсуждались также вопросы подготовки предстоящих на будущей неделе саммитов СНГ и ЕврАзЭС", - сообщил Песков. "Кроме того, поднимался ряд вопросов текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - добавил он.

"Постоянные члены Совета безопасности РФ тепло поздравили президента с юбилеем", - сказал также Песков. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Песков, Дмитрий Сергеевич Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Нарышкин, Сергей Евгеньевич Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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