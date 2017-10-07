Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭС

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ряд внутрироссийских проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивную динамику развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии", - сказал он.
"Обсуждались также вопросы подготовки предстоящих на будущей неделе саммитов СНГ и ЕврАзЭС", - сообщил Песков. "Кроме того, поднимался ряд вопросов текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - добавил он.
"Постоянные члены Совета безопасности РФ тепло поздравили президента с юбилеем", - сказал также Песков. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.