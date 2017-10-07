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Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем

Политика
7 октября, 21:14 UTC+3

Поздравления российскому лидеру с 65-летием адресовали политики, художники, бизнесмены, повара и дизайнеры

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© Михаил Метцель/ТАСС

7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. Ранее глава государства, как правило, никак не выделял день своего рождения среди будней, проводя его за работой. С самого утра президент получает поздравления со всего мира. Многочисленные послания и телеграммы поступают ему от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. Владимира Путина, в частности, поздравили президенты Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии.

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В этот день заведения по всему миру предлагают особые блюда или напитки, связанные с именем Владимира Путина, а магазины анонсировали выпуск в продажу вещей, вдохновленных образом президента России.

Так ресторан Lucy's Cantina Royale на Манхэттене по случаю дня рождения Путина представил посетителям особый "пятиэтажный" гамбургер массой в 1952 грамма (совпадает с годом рождения президента). Он готовится с использованием нескольких котлет из говядины, острого майонеза, острого соуса шрирача, а также смеси кориандра и лука. Согласно правилам заведения, клиент может попробовать съесть блюдо за 30 минут — тогда он может за него не платить. В случае фиаско стоимость бургера составит около $30. Блюдо примерно в шесть раз калорийнее обычных сэндвичей.

Ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне предложил своим посетителям пиццу Hot Like Putin ("Острый, как Путин") с маринованными огурцами. По словам менеджера пиццерии Тарика Диаба, секрет блюда заключается в фирменном соусе, который "отлично сочетаются с мясом, луком и маринованными огурцами". Попробовать "пиццу в русском стиле" можно с 7 по 9 октября примерно за $20.

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Певец Тимати
© Михаил Почуев/ТАСС

В кафе Тимати к юбилею Путина приготовили бургеры из любимых ингредиентов президента

Британский бренд Matchless London выпустил модель куртки-бомбера, на создание которой его вдохновил образ Владимира Путина. По словам управляющего директора фирмы Мануэле Маленотти, это дань уважения президенту, которого фирма ставит "в ряд супергероев". На рукаве бомбера нашивка 6595. По словам Маленотти, это расстояние в Google Maps между самой западной точкой России на российско-польской границе и самой восточной — поселком Наукан. Куртка изготовлена с использованием инновационных технологий и материалов и позволяет выдерживать температуры до минус 40 градусов. Эту модель можно будет купить с января 2018 года примерно за £1300.

В России повара сети кафе рэпера Тимати специально к юбилею Путина приготовили "президентские" бургеры. Рецепт сэндвича хранился в строгом секрете до 7 октября, было известно только то, что он полностью состоит из любимых ингредиентов президента. Теперь стало известно, что рецепт включает две котлеты из говядины, копченую индейку, смородиновый джем, сыры "Чеддер" и "Сулугуни", овощи и чесночный соус с хреном. 

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Каждому, кто попробует "президентский" бургер, в подарок полагается футболка с портретом главы государства. В ней Тимати предлагает россиянам поздравлять президента в соцсетях.

Записать свое праздничное обращение к Путину можно с помощью проекта "Молодежки ОНФ". На сайте Направления по работе с молодежью Общероссийского народного фронта запустили акцию, благодаря которой любой желающий мог поздравить главу государства с юбилеем и отправить ему свое послание. Созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру включат в короткий ролик, а также ими можно поделиться в соцсетях

Президента России в своих работах поздравили уличные художники по всему миру. Сразу в нескольких районах Парижа появились граффити, общим сюжетом которых стало поздравление российскому лидеру. Его французские уличные художники называют "главном миротворцем на земле". В Берлине граффити с Путиным украсили стену близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе. Президент сидит в кресле, на его руке - белый голубь. Картина украшена строками из оды "К радости" Шиллера на русском и немецком.

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