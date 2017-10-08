Дискуссионный клуб "Валдай" на заседании в Сочи очертит контуры нового мирового порядка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. 14-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" пройдет 16-19 октября в Сочи. В ходе дискуссий ученые, политики и представители государственной власти попытаются проанализировать трансформацию социально-политической картины мира и наметить контуры будущего.

Старые знакомые и новые лица

Ожидается, что центральным событием по традиции станет дискуссия экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, на заседание в этом году приглашены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Игорь Шувалов и глава Сбербанка Герман Греф. Всего в экспертных дискуссиях примут участие около 150 человек.

В беседе с корреспондентом ТАСС директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил значительное увеличение числа гостей из "незападных" стран. "Когда-то в начале "Валдая" было явное преобладание гостей из Соединенных Штатов и Европейского союза, сейчас их по-прежнему много, но к ним добавилось еще очень большое в этом году представительство Китая, у нас появились гости из Африки", - сказал он. "Приглашен и, мы рассчитываем, приедет очень крупный политик, бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми", - добавил Лукьянов. У участников дискуссии, отметил он, будет возможность задать вопросы президенту РФ.

Индекс готовности к будущему и премия "Валдай"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Валдая", на одной из специальных сессий будут представлены результаты совместного проекта клуба и ВЦИОМ "Индекс готовности к будущему". По словам председателя Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, речь идет об итогах первого года работы. "Результаты достаточно любопытны, потому что показатели будут охватывать страны "большой двадцатки", там 10 субпараметров и интегрированные параметры", - сказал он.

Кроме того, отметил эксперт, в рамках предстоящего в Сочи заседания впервые будет вручена премия клуба за вклад в понимание и объяснение тенденций и изменений в мировой политике. "Это может быть и книга, и лекции, это может быть и какое-то интеллектуальное исследование", - сообщил он. "Рассчитываем, что премия станет ежегодной", - добавил Быстрицкий.

Как указали в пресс-службе "Валдая", на премию претендуют три номинанта. При этом победителями и лауреатами могут стать как отдельные авторы, так и экспертные группы.

Увидеть контуры нового мира

По словам Лукьянова, эксперты постараются проанализировать, приведут ли конфликты "к возникновению нового баланса, новых условий существования мира". Одной из главных тем дискуссии станут конфликты, связанные с экономикой, в частности порождаемое глобализацией экономическое неравенство и рост разрыва между богатыми и бедными как внутри стран, так и на глобальной арене.

Ключевой вопрос следующий дискуссии, посвященной конфликту универсализма и самобытности, эксперт сформулировал следующим образом: "Сменяется ли эпоха универсализма на фрагментацию и торжество самобытности разных участников, или это неокончательно, или это какой-то симбиоз?"

Другой темой станут традиционные геополитические конфликты. "Был период, когда в условиях глобализации возникла иллюзия, что какие-то конфликты могут уходить, рассасываться, уступать место другим формам взаимодействия, но сейчас понятно, что эти иллюзии не оправдались, и все то соперничество, которое всегда было, оно протекает в других условиях", - пояснил Лукьянов.

Отдельная сессия, указал он, будет посвящена конфликту человека и природы. По словам эксперта, речь идет о "взаимодействии с природой, попытке преобразования, завоевания, покорения этой природы в какое-то более гармоничное с ней сосуществование". Наконец, вызовы, порождаемые приходом качественно новых технологий, "значение в этот новый период вопросов этики, проблемы построения правовой системы" станут темой пятой сессии.

"Задача этой Валдайской конференции - попытаться увидеть то, что конфликты предсказывают нам будущее и позволяют увидеть контуры мира, который возникает в ходе преодоления тех противоречий, которые раздирают мир сегодняшний", - подытожил Быстрицкий.