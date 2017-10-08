Дискуссионный клуб "Валдай" на заседании в Сочи очертит контуры нового мирового порядка

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. 14-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" пройдет 16-19 октября в Сочи. В ходе дискуссий ученые, политики и представители государственной власти попытаются проанализировать трансформацию социально-политической картины мира и наметить контуры будущего.
Ожидается, что центральным событием по традиции станет дискуссия экспертов "Валдая" с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, на заседание в этом году приглашены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Игорь Шувалов и глава Сбербанка Герман Греф. Всего в экспертных дискуссиях примут участие около 150 человек.
В беседе с корреспондентом ТАСС директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил значительное увеличение числа гостей из "незападных" стран. "Когда-то в начале "Валдая" было явное преобладание гостей из Соединенных Штатов и Европейского союза, сейчас их по-прежнему много, но к ним добавилось еще очень большое в этом году представительство Китая, у нас появились гости из Африки", - сказал он. "Приглашен и, мы рассчитываем, приедет очень крупный политик, бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми", - добавил Лукьянов. У участников дискуссии, отметил он, будет возможность задать вопросы президенту РФ.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Валдая", на одной из специальных сессий будут представлены результаты совместного проекта клуба и ВЦИОМ "Индекс готовности к будущему". По словам председателя Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, речь идет об итогах первого года работы. "Результаты достаточно любопытны, потому что показатели будут охватывать страны "большой двадцатки", там 10 субпараметров и интегрированные параметры", - сказал он.
Кроме того, отметил эксперт, в рамках предстоящего в Сочи заседания впервые будет вручена премия клуба за вклад в понимание и объяснение тенденций и изменений в мировой политике. "Это может быть и книга, и лекции, это может быть и какое-то интеллектуальное исследование", - сообщил он. "Рассчитываем, что премия станет ежегодной", - добавил Быстрицкий.
Как указали в пресс-службе "Валдая", на премию претендуют три номинанта. При этом победителями и лауреатами могут стать как отдельные авторы, так и экспертные группы.
По словам Лукьянова, эксперты постараются проанализировать, приведут ли конфликты "к возникновению нового баланса, новых условий существования мира". Одной из главных тем дискуссии станут конфликты, связанные с экономикой, в частности порождаемое глобализацией экономическое неравенство и рост разрыва между богатыми и бедными как внутри стран, так и на глобальной арене.
Ключевой вопрос следующий дискуссии, посвященной конфликту универсализма и самобытности, эксперт сформулировал следующим образом: "Сменяется ли эпоха универсализма на фрагментацию и торжество самобытности разных участников, или это неокончательно, или это какой-то симбиоз?"
Другой темой станут традиционные геополитические конфликты. "Был период, когда в условиях глобализации возникла иллюзия, что какие-то конфликты могут уходить, рассасываться, уступать место другим формам взаимодействия, но сейчас понятно, что эти иллюзии не оправдались, и все то соперничество, которое всегда было, оно протекает в других условиях", - пояснил Лукьянов.
Отдельная сессия, указал он, будет посвящена конфликту человека и природы. По словам эксперта, речь идет о "взаимодействии с природой, попытке преобразования, завоевания, покорения этой природы в какое-то более гармоничное с ней сосуществование". Наконец, вызовы, порождаемые приходом качественно новых технологий, "значение в этот новый период вопросов этики, проблемы построения правовой системы" станут темой пятой сессии.
"Задача этой Валдайской конференции - попытаться увидеть то, что конфликты предсказывают нам будущее и позволяют увидеть контуры мира, который возникает в ходе преодоления тех противоречий, которые раздирают мир сегодняшний", - подытожил Быстрицкий.