МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Давление властей США на телеканал RT вынуждает Россию применить к американским СМИ аналогичные меры. Такое заявление в интервью программе "Итоги недели" в воскресенье на телеканале НТВ сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это особый случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США. <...> Соответственно, [ко всему], что будет совершаться в отношении российских журналистов вообще в принципе и телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов и американских СМИ здесь, на территории РФ", - сказала она.
"Никакой разницы, являются ли СМИ государственными, финансируются через небольшую, опосредованную цепочку по линии американских государственных органов, либо это частные - для нас этой разницы нет", - добавила Захарова.
По словам представителя МИД, власти РФ никогда не использовали законодательство в отношении зарубежных корреспондентов с целью давления, цензуры или политического влияния. "В современной России этого не было, в самые сложные моменты", - подчеркнула она.