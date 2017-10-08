Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании предложило британскому журналисту Джайлсу Уиттеллу слетать в космос на телефоне iPhone производства Apple. Такое предложение было размещено на странице российского диппредставительства в Twitter в ответ на утверждение Уиттелла о том, что у ракеты-носителя "Союз" "мощность компьютерных систем меньше, чем у iPhone".

"Возможно, Уиттеллу следует тогда попробовать слетать в космос с помощью его iPhone, а не "устаревшего" Союза", - говорится в сообщении посольства.

.@thetimes: Perhaps @GWhittell should then try to fly into space using his iPhone, not an “outdated” Soyuz. pic.twitter.com/h6vWVJRVob — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 October 2017

Статья Уиттелла была ранее опубликована в газете Times. В ней, в частности, он утверждал, что "с момента краха коммунизма у русских почти ничего не изменилось" в плане осуществления полетов на орбиту Земли.