Врио главы Дагестана Васильев намерен работать со всеми на благо региона

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МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев намерен работать со всеми на благо республики. Об этом он заявил в воскресенье в интервью Первому каналу.
"Работать с теми, кто разные настроения демонстрирует. Настроение приходит, когда люди работают и делают один результат", - сказал Васильев в интервью телеканалу.
"Я во время контактов, которые у меня уже произошли, не почувствовал самого главного - нежелания сотрудничать. Ну еще очень важно... Вот сейчас уже мне позвонили два руководителя [федеральных] министерств. Вчера я был в правительстве [РФ]... Та поддержка, которую оказывают президент, правительство вселяет уверенность в том, что мы сможем", - сказал Васильев.
Президент Владимир Путин принял 3 октября отставку 71-летнего Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Васильева, бывшего до сих пор вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России". 5 октября полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил Васильева правительству и парламенту Дагестана.