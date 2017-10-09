Медведев призвал мировое сообщество объединиться ради разгрома ИГ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к ведущим мировым державам с призывом забыть о разногласиях и объединить усилия в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Об этом он заявил в интервью информационному агентству APS накануне визита в Алжир.

"Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и прочих экстремистских группировок, которые без преувеличения бросили вызов человеческой цивилизации", - сказал он.

Говоря о борьбе с глобальным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, российский премьер отметил общность взглядов властей России и Алжира на эти проблемы. "Мы понимаем, что сегодня распространение терроризма - это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе, скоординированно, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что Москва стремится к расширению сотрудничества с Алжиром по этим направлениям, а также пообещал, что российские власти и дальше будут регулярно координировать позиции по внешнеполитическим вопросам, в том числе по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также Сахаро-Сахельской зоне.

При этом глава российского правительства сделал акцент на том, что и Россия, и Алжир выступают за укрепление главенствующей роли ООН и ее Совета Безопасности в поддержании мира и безопасности, за многополярность. Страны также солидарны в том, что региональные конфликты должны решаться дипломатическими средствами на основе Устава ООН и принципа верховенства международного права. "У России с Алжиром близкие позиции и относительно того, что проживающие в любом регионе народы могут и должны сами определять свою дальнейшую судьбу, самостоятельно решать внутренние проблемы, делать это мирно, без насилия, путем диалога и опираясь на право", - сказал российский премьер.

В заключение он заметил, что здесь недопустимо какое-либо вмешательство извне. "Только так можно преодолеть конфликты в Сирии, Ливии, Йемене, Мали. Только так можно избавить людей, которые там живут, от трагедий и войн. Дать им шанс на нормальную, спокойную, а главное, мирную жизнь", - подытожил Медведев.