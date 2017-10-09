Врио губернатора Приморья продлил контракты с четырьмя вице-губернаторами

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил контракты с четырьмя вице-губернаторами, еще два находятся в статусе исполняющих обязанности, решение по ним будет принято в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь Тарасенко Олеся Ясевич.

"Контракты прерваны по решению врио губернатора с Ильей Ковалевым, Евгением Полянским, Игорем Степаненко, четвертый вице-губернатор переведен на другую должность, это Денис Бочкарев. Контракт продлен с Василием Усольцевым, Алексеем Суховым, Эдуардом Портновым и Павлом Серебряковым. Два вице-губернатора, Геннадий Сыромятнов и Александр Юров, пока находятся в статусе исполняющих обязанности, с ними контракт пока и не продлен, но и они не уволены, по ним решение будет принято в ближайшее время", - сообщила собеседница, добавив, что в дальнейшем в администрации ожидаются и другие кадровые перестановки.

Согласно данным администрации Приморья, Усольцев занимается вопросами финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений; Сухов отвечает за вопросы гражданской госслужбы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела. Специализация Портнова - вопросы градостроительства, надзора и контроля в области долевого строительства, а Серебряков занимается здравоохранением, социальной сферой, физкультурой и спортом.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку в то время главы региона Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". 6 октября полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.