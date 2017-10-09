Врио губернатора Приморья продлил контракты с четырьмя вице-губернаторами

Кабмин выделил дополнительные 526,3 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионахЭкономика и бизнес 9 октября, 6:57
В Москве и области ожидаются дождь и до 14 градусов теплаМосква 9 октября, 6:25
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войнойМеждународная панорама 9 октября, 6:17
Российские гимнасты начали новый олимпийский цикл с третьего места на чемпионате мираСпорт 9 октября, 5:33
Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛСпорт 9 октября, 4:51
Эр-Рияд уверен, что военное сотрудничество Саудовской Аравии и РФ будет развиватьсяМеждународная панорама 9 октября, 4:33
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка городаПроисшествия 9 октября, 3:47
Продюсер "Убить Билла" и "Крика" уволен после обвинений в домогательствахОбщество 9 октября, 3:06
Крейсер "Варяг" и подлодка "Томск" в ходе тренировки выполнили стрельбу крылатыми ракетамиАрмия и ОПК 9 октября, 2:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил контракты с четырьмя вице-губернаторами, еще два находятся в статусе исполняющих обязанности, решение по ним будет принято в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь Тарасенко Олеся Ясевич.
"Контракты прерваны по решению врио губернатора с Ильей Ковалевым, Евгением Полянским, Игорем Степаненко, четвертый вице-губернатор переведен на другую должность, это Денис Бочкарев. Контракт продлен с Василием Усольцевым, Алексеем Суховым, Эдуардом Портновым и Павлом Серебряковым. Два вице-губернатора, Геннадий Сыромятнов и Александр Юров, пока находятся в статусе исполняющих обязанности, с ними контракт пока и не продлен, но и они не уволены, по ним решение будет принято в ближайшее время", - сообщила собеседница, добавив, что в дальнейшем в администрации ожидаются и другие кадровые перестановки.
Согласно данным администрации Приморья, Усольцев занимается вопросами финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений; Сухов отвечает за вопросы гражданской госслужбы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела. Специализация Портнова - вопросы градостроительства, надзора и контроля в области долевого строительства, а Серебряков занимается здравоохранением, социальной сферой, физкультурой и спортом.
4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку в то время главы региона Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". 6 октября полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев представил Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.