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Заседание Совета глав правительств ШОС запланировано в России на 30 ноября - 1 декабря

Политика
9 октября, 8:33 дата обновления: 9 октября, 8:43 UTC+3 МОСКВА 9, октября /ТАСС

В повестке заседания - вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и продвижения гуманитарных связей в рамках ШОС, а также утверждение бюджета организации на 2018 год

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МОСКВА, 9 октября /ТАСС/. Очередное заседание Совета глав правительств (СГП) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется провести 30 ноября - 1 декабря в России. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Идет подготовка к встрече глав правительств государств - членов ШОС, которая намечена на 30 ноября - 1 декабря в России", - сказал он.

По словам дипломата, в повестке предстоящего заседания СГП - вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с учетом доминирующих в мировой экономике тенденций и продвижения гуманитарных связей в рамках ШОС, а также утверждение бюджета организации на 2018 год.

Вопрос вступления Ирана в ШОС 

Вступление Ирана в ШОС остается в повестке дня, расширение организации является естественным, заявил Хакимов.

"Вопрос стоит в повестке дня, все понимают, что его надо будет решить", - сказал он. Хакимов напомнил, что одним из принципов, который зафиксирован в хартии, является открытость ШОС. "Первый шаг в расширении состава участников ШОС уже сделан, естественно, этот процесс будет продолжен. Прием Индии и Пакистана не означает, что двери в организацию закрыты", - добавил дипломат.

Иран, имеющий статус государства - наблюдателя при ШОС с 2005 года, подал заявку на вступление в 2008 году. С отменой санкций СБ ООН в отношении Ирана препятствия для его присоединения к ШОС были сняты.

Индия и Пакистан

Процесс встраивания Индии и Пакистана в работу ШОС продолжается, необходимо решить ряд технических нюансов, сообщил Хакимов.

"Процесс встраивания [Индии и Пакистана в работу ШОС] идет поступательно, по восходящей", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Дели и Исламабад присоединились ко всем базовым документам ШОС, пока шла процедура их приема в организацию. "Пакет документов, к которым они обязаны были присоединиться, состоял примерно из 30 разных соглашений, начиная с хартии", - пояснил он.

Вместе с тем, указал Хакимов, Индия и Пакистан должны также присоединиться к документам, которые временно применяются в ШОС. "Поэтому такой определенный момент затягивания процесса будет, но, с другой стороны, никто не мешает Индии и Пакистану подключаться к практической работе", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил дипломат, пока не решены некоторые технические нюансы, такие как использования английского языка в работе организации. "У нас были и остаются официальными русский и китайский, и в том же секретариате ШОС службы перевода с английского языка пока нет. Сейчас возникает необходимость решить этот вопрос", - пояснил он.

Процедура вступления Индии и Пакистана в ШОС была завершена на саммите организации в Астане в июне.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправным членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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