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МИД РФ: в ШОС изучают инициативу России о создании Форума глав регионов

Политика
9 октября, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Формальное решение о запуске форума может быть принято на заседании в следующем году, сообщил посол по особым поручениям ведомства Бахтиер Хакимов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение о создании Форума глав регионов стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не принято, изучение этого проекта продолжается. Об этом ТАСС сообщил cпециальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Решение пока не принято", - сказал он, отметив, что идею поддержали лидеры всех государств - членов ШОС. "Партнеры сейчас изучают те наработки, которые были переданы российским инициатором проекта - Челябинской областью", - пояснил дипломат.

Хакимов не исключил, что формальное решение о запуске форума может быть принято на заседании Совета глав государств - членов ШОС в следующем году. "За этот период необходимо выработать какие-то базовые документы, определяющие основные элементы и порядок взаимодействия", - уточнил он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправным членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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