Полпред в СФО представил врио губернатора Травникова правительству Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представил назначенного 6 октября президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова членам регионального правительства, исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления. Официальная церемония состоялась в понедельник в большом зале правительства Новосибирской области.

"Нам предстоит большая ответственная работа по дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и выполнению задач, поставленных президентом РФ, в регионе есть все возможности, потенциал огромный - научный, образовательный, промышленный, производственный, интеллектуальный. Самый большой потенциал - человеческий, перспективы региона огромны. Уверен в том, что при нормальной работе потенциал региона можно раскрыть. Хотел бы особо обратиться к депутатам, представителям политических партий и институтов гражданского общества: только консолидацией сил мы можем двинуть экономику региона, самое главное, что мы сможем сделать, это улучшить качество жизни граждан", - сказал Меняйло.

Бывший губернатор региона Владимир Городецкий, в свою очередь, пожелал своему преемнику быстрее вникнуть в проблемы региона и "полюбить этот край". "Хочу пожелать Андрею Александровичу как можно быстрее познакомиться с регионом, с обычаями, традициями, с людьми", - отметил он.

"Президентом поставлена передо мной серьезная задача - работать на благо жителей Новосибирской области, я хотел бы приложить максимальные усилия для выполнения этой задачи, - сказал Травников. - Наверняка, в таком большом регионе найдутся силы, которые, кроме работы, будут стараться обозначить какие-то конфликтные ситуации. Как показывает история, ни одной территории на пользу не шли конфликты - это отвлекало ресурсы от задач по развитию региона. Я обращаюсь к вам с просьбой способствовать консолидации усилий для выполнения наших общих задач".

Он поблагодарил Городецкого за "огромную работу", которую он провел на посту губернатора региона. "Безусловно, самые значимые достижения требуется закрепить, а перспективные идеи и проекты - поддержать. Надеюсь, что мы совместными усилиями обеспечим нужные темпы этого развития", - заключил Травников.

Выбор региона стал сюрпризом для врио губернатора

Андрей Травников сообщил журналистам, что назначение именно в Новосибирскую область стало для него сюрпризом.

"Собственно назначение не явилось сюрпризом. Проводится кадровая работа, и я готовился к назначению. Но назначение именно в Новосибирскую область стало для меня сюрпризом", - сказал Травников.

Он также сообщил, что о его участии в выборах главы региона, которые должны состояться в сентябре 2018 года, говорить пока рано.

Врио губернатора также пообещал не торопиться с кадровыми решениями. "Я понимаю, что журналисты ждут каких-то кадровых решений. Но поспешных решений я не планирую. Замены ради замены не будет", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. 7 октября он попрощался с коллегами и поблагодарил их за работу. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.