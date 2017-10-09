Мешков: работа Совета РФ - НАТО вернулась в рутинную стадию

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работа Совета Россия - НАТО вернулась в рутинную стадию, так что даты проведения заседаний определяются непосредственно в контактах в Брюсселе. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.
"Конкретных дат [следующего заседания] нет, но я уже неоднократно говорил, что Совет Россия - НАТО вернулся в рутинную стадию, поэтому это уже вопрос, который относится к компетенции нашего постпреда при НАТО и секретариата НАТО".
С апреля 2016 года СРН провел пять встреч. Среди обсуждавшихся вопросов - ситуация на Украине и Афганистане, военная транспарентность, снижение рисков военных инцидентов в Европе. На фоне учений "Запад-2017" ряд российских СМИ распространил информацию, согласно которой альянс якобы намерен заморозить работу Совета до конца года, однако в пресс-службе НАТО эти сообщения опровергли.