МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Госкомиссии по химическому разоружению. Указ от 9 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

"В связи с завершением выполнения Российской Федерацией обязательств по полному уничтожению химического оружия постановляю упразднить Государственную комиссию по химическому разоружению", - говорится в документе.

Этим же указом признаются утратившими силу шесть указов президента, касавшихся вопросов химического разоружения.

В конце сентября президент РФ в режиме телемоста получил доклад о ликвидации последнего боеприпаса из запасов российского химического оружия. Работа по ликвидации химоружия завершена Россией в полном объеме досрочно. Тогда же Путин поручил Министерству промышленности и торговли проработать и представить в правительство подпрограмму по устранению последствий ликвидации химического оружия в РФ.