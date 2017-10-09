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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Госкомиссии по химическому разоружению. Указ от 9 октября опубликован на официальном портале правовой информации.
Он вступает в силу с 1 декабря 2017 года.
"В связи с завершением выполнения Российской Федерацией обязательств по полному уничтожению химического оружия постановляю упразднить Государственную комиссию по химическому разоружению", - говорится в документе.
Этим же указом признаются утратившими силу шесть указов президента, касавшихся вопросов химического разоружения.
В конце сентября президент РФ в режиме телемоста получил доклад о ликвидации последнего боеприпаса из запасов российского химического оружия. Работа по ликвидации химоружия завершена Россией в полном объеме досрочно. Тогда же Путин поручил Министерству промышленности и торговли проработать и представить в правительство подпрограмму по устранению последствий ликвидации химического оружия в РФ.