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Песков: контакты с Эр-Риядом о поставках С-400 имеют хороший предварительный результат

Политика
9 октября, 13:18 дата обновления: 9 октября, 13:20 UTC+3

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о существовании рисков, что данная сделка не состоится

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© EPA/SERGEI KARPUKHIN / REUTERS / POOL

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контакты Москвы и Эр-Рияда о поставках Саудовской Аравии российских комплексов ПВО С-400 имеют очень хороший предварительный результат.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, существуют ли риски того, что данная сделка не состоится.

"В данном случае мы можем говорить только за нашу сторону. Контакты в плане реализации этой сделки осуществляются весьма позитивно и имеют очень хороший предварительный результат", - сказал представитель Кремля. "Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в целом, в том числе в военно-техническом измерении, является абсолютно самодостаточным и не имеет направленности против третьих стран - будь то в этом регионе (Ближний Восток) или иных регионах мира. Мы убеждены, что это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого", - добавил Песков.

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Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Первым иностранным заказчиком С-400 стал Китай, готовится также исполнение соответствующего контракта с Турцией.

 

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