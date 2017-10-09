Песков: контакты с Эр-Риядом о поставках С-400 имеют хороший предварительный результат

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контакты Москвы и Эр-Рияда о поставках Саудовской Аравии российских комплексов ПВО С-400 имеют очень хороший предварительный результат.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, существуют ли риски того, что данная сделка не состоится.
"В данном случае мы можем говорить только за нашу сторону. Контакты в плане реализации этой сделки осуществляются весьма позитивно и имеют очень хороший предварительный результат", - сказал представитель Кремля. "Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в целом, в том числе в военно-техническом измерении, является абсолютно самодостаточным и не имеет направленности против третьих стран - будь то в этом регионе (Ближний Восток) или иных регионах мира. Мы убеждены, что это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого", - добавил Песков.
Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
Первым иностранным заказчиком С-400 стал Китай, готовится также исполнение соответствующего контракта с Турцией.