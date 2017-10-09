Песков: Путин встретится с Памфиловой и займется региональными вопросами

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой и проведет совещания, в том числе по региональным вопросам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неделя по линии главы государства обещает быть насыщенной и напряженной. Сегодня президент встретится с Эллой Памфиловой. Встреча давно планировалась. Имелось в виду информировать президента об итогах единого дня голосования (10 сентября), о том, какие новации были апробированы, какой они дали результат, что вызвало нарекания, а что сработало более эффективно", - сказал Песков.
Он добавил, что планируется обсудить и то, "что из положительных практик состоявшегося единого дня голосования можно будет эффективно задействовать и в ходе президентских выборов".
Кроме того, у Путина, по словам его пресс-секретаря, запланированы другие совещания, "он продолжит заниматься и внутренними российскими делами, в том числе и региональными".