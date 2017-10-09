Источник: Ольга Тимофеева может стать вице-спикером Госдумы вместо Владимира Васильева

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева может получить пост вице-спикера нижней палаты парламента вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, близкий к руководству Госдумы.
"В связи с решением президента о назначении Владимира Васильева врио главы Дагестана освобождается должность заместителя председателя Госдумы, и одна из приоритетных кандидатур на этот пост - Ольга Тимофеева, в настоящее время возглавляющая комитет по экологии и охране окружающей среды, а также являющаяся сопредседателем Общероссийского народного фронта", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что решение по этой должности, как и по должности председателя комитета, будет приниматься фракцией "Единая Россия", так как эти посты отнесены к ее квоте.
"В случае избрания Ольги Тимофеевой вице-спикером, на должность председателя комитета по экологии будет приоритетна кандидатура Владимира Бурматова, который, в случае избрания, оставит пост руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России", - отметил источник ТАСС.
"Тем самым будет соблюден принцип невозможности совмещения руководящих постов в партии и во фракции", - указал он.
В этом контексте собеседник агентства отметил, что Бурматов "до настоящего время эффективно работал в партии в связке с Неверовым, поэтому этот переход вполне логичен".