Пескову неизвестно о каких-либо планах изменить законодательство РФ о митингах

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российское законодательство в области проведения митингов является достаточно сбалансированным и гибким, о каких-либо планах его дальнейшего совершенствования в Кремле речь не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли смягчение законов, регулирующих проведение массовых акций.
"Мне неизвестно о каких-либо планах на этот счет, я об этом не слышал", - сказал Песков. По его словам, законодательство РФ о митингах "достаточно сбалансировано": в частности, в нем содержатся положения об альтернативных местах проведения массовых акций, если запрашиваемые места не могут быть предоставлены по тем или иным причинами, связанным с жизнедеятельностью населенного пункта.
"Поэтому определенная степень гибкости в этом законодательстве присутствует. Но мне неизвестно о каких-то планах его дальнейшего совершенствования в настоящее время", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.