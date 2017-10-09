Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Сергей Неверов избран руководителем фракции единороссов в Госдуме. Это решение было принято в понедельник на заседании депутатов парламентского большинства.

Кандидатура Неверова в соответствии с уставом партии была внесена председателем "Единой России", премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Прежний руководитель крупнейшей думской фракции, насчитывающей в настоящее время 341 парламентария, Владимир Васильев 3 октября был назначен президентом страны Владимиром Путиным врио главы Дагестана.

В ходе обсуждения кандидатуры Неверова в его поддержку выступили первый замглавы фракции Адальби Шхагошев, старейший депутат парламентского большинства Валентина Терешкова, вице-спикер Петр Толстой, депутат, знаменитый борец Александр Карелин. Перед объявлением голосования первый замруководителя парламентского большинства Андрей Исаев спросил, есть ли среди собравшихся те, кто хотел бы выступить с иной точкой зрения или озвучить какие-либо критические замечания, однако таковых не оказалось. Он также пояснил, что отсутствие альтернативных кандидатур позволяет фракции принять решение открытым голосованием. В результате Неверов получил единогласную поддержку коллег, голосовавших против или воздержавшихся не оказалось.

Неверов заявил, что в этот же день направит Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря Генсовета единороссов.

"Работа руководителя фракции - это работа, которая будет требовать постоянной отдачи, которая будет требовать всего моего времени на то, чтобы ей заниматься. В связи с этим я хочу сказать, что другой какой-либо работой заниматься невозможно", - сказал Неверов на заседании фракции, выступая после завершения процедуры голосования по его кандидатуре. "В связи с этим я сегодня направлю заявление на имя председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева о сложении с меня полномочий секретаря Генсовета партии "Единая Россия", - сообщил он.