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Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФ

Политика
9 октября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы также отметил, что Васильев сможет рассчитывать на поддержку "Единой России" на посту врио главы Дагестана

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Врио Республики Дагестан Владимир Васильев и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Врио Республики Дагестан Владимир Васильев и спикер Госдумы Вячеслав Володин

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал бывшего руководителя фракции "Единая Россия", назначенного президентом РФ Владимиром Путиным на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан, Владимира Васильева человеком, способным всегда прийти на помощь и твердо отстаивать интересы страны.

"Мы хотим поздравить Владимира Абдуалиевича [Васильева], поздравить и сказать, что нам без Владимира Абдуалиевича будет непросто. Нам будет вас не хватать и особенно будет не хватать в тяжелые моменты, когда вы возникаете из ниоткуда и подставляете свое плечо. - обратился Володин к Васильеву, выступая в понедельник на заседании думских единороссов. - Мы с Владимиром Абдуалиевичем знакомы уже много лет, но так вот близко работаем один год. Этот скромный человек становится моментально, как глыба, как скала, когда нужно отстаивать позиции нашей страны".

По словам Володина, Васильев является толерантным человеком и замечательным переговорщиком. "Когда мы формировали состав комитетов Госдумы, он сделал все возможное, чтобы выстроить баланс с другими фракциями", - добавил Володин.

Он заверил, что новый врио главы Дагестана всегда сможет рассчитывать на поддержку "Единой России", и в то же время подчеркнул, что подобное назначение - большая ответственность. "Но вы должны знать, что за вами фракция, за вами коллектив, который работал с вами, дружит с вами, уважает вас. Вы должны понимать, что то решение, которое принял президент, - ответственное решение, своего рода, - вызов, который наш руководитель фракции должен преодолеть, потому что быть главой Республики Дагестан, одной из крупнейших в нашей стране, многонациональной, - это очень ответственно", - заключил Володин, пожелав "успехов на новой должности".

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