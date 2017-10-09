Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Васильева

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" избрали главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании фракции.

Кандидатуру Тимофеевой на этот пост предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства.

Всего единороссам принадлежат пять постов вице- спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимал одновременно пост главы фракции "Единой России" и зампреда Госдумы.

Окончательное решение будет утверждено Советом Думы во вторник.