Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Васильева

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" избрали главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании фракции.
Кандидатуру Тимофеевой на этот пост предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства.
Всего единороссам принадлежат пять постов вице- спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимал одновременно пост главы фракции "Единой России" и зампреда Госдумы.
Окончательное решение будет утверждено Советом Думы во вторник.