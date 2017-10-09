Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Васильева

Политика
9 октября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Кандидатуру главы думского комитета по экологии на этот пост предложил Сергей Неверов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Тимофеева

Ольга Тимофеева

© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" избрали главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании фракции.

Кандидатуру Тимофеевой на этот пост предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства.

Всего единороссам принадлежат пять постов вице- спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимал одновременно пост главы фракции "Единой России" и зампреда Госдумы.

Окончательное решение будет утверждено Советом Думы во вторник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Тимофеева, Ольга Викторовна Васильев, Владимир Абдуалиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама