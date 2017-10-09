Володин назвал выполнение послания президента KPI работы парламентариев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выполнение послания президента Федеральному собранию KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) работы депутатов и поручил сделать все для законодательной реализации положений документа до конца года.

"Послание адресовано парламенту, поэтому еще раз просьба - руководителям комитетов, заместителям председателя Госдумы, кто отвечает за законотворческий процесс в курируемых комитетах - сделать все необходимое, чтобы мы до конца года обеспечили реализацию послания президента", - сказал Володин на заседании думской фракции "Единая Россия".

"Коллеги, это, если хотите, наш коэффициент полезного действия, это наш в том числе KPI. Поэтому вы просто осознайте, что это итог в том числе нашей работы за год, просьба большая к этому отнестись соответственно", - подчеркнул он.