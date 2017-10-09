Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин назвал выполнение послания президента KPI работы парламентариев

Политика
9 октября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Председатель Госдумы призвал ответственных лиц сделать все необходимое, чтобы до конца года обеспечить реализацию послания главы РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выполнение послания президента Федеральному собранию KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) работы депутатов и поручил сделать все для законодательной реализации положений документа до конца года.

"Послание адресовано парламенту, поэтому еще раз просьба - руководителям комитетов, заместителям председателя Госдумы, кто отвечает за законотворческий процесс в курируемых комитетах - сделать все необходимое, чтобы мы до конца года обеспечили реализацию послания президента", - сказал Володин на заседании думской фракции "Единая Россия".

"Коллеги, это, если хотите, наш коэффициент полезного действия, это наш в том числе KPI. Поэтому вы просто осознайте, что это итог в том числе нашей работы за год, просьба большая к этому отнестись соответственно", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
"Не ожидал, что в России все настолько хорошо": иностранные блогеры о подготовке к ЧМ-2018
7
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама