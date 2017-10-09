Путин: повышение престижности работы в избиркомах повысило бы доверие к власти

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Повышение престижности работы в избирательных комиссиях повысило бы доверие к власти. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой.

Председатель ЦИК отметила, что хотела бы, "чтобы в избирательные комиссии шли лучшие, чтобы туда был конкурс, чтобы было престижно, чтобы люди гордились, что они выполняют высокую государственную, общественную миссию в интересах наших людей, стоят на страже Конституции и закона". "Самое главное, будет доверие большое к качеству комиссий, к тем, кто там работает. Тогда не надо будет всех тех мер - наблюдатели, наблюдатели, контроль над контролем", - добавила она.

"В конечном счете, это доверие к власти", - согласился с ней Путин.

Памфилова также рассказала президенту, что ЦИК в настоящее время ведет работу по расширению использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Сейчас у нас немногим более 5 тыс., 5700 КОИБ на всю страну, но потребность огромная. Мы сейчас инициировали, как минимум в президентской кампании их удвоим, а с учетом того, что Москва и Московская область тоже сами закупают, предполагаем, что примерно 12 тыс. будет, то есть более чем в два раза, в 2,5 раза", - доложила Памфилова.

По ее словам, ЦИК намерен "каждый год планомерно наращивать [количество используемых на выборах КОИБов], поскольку это современная техника, которая вызывает большое доверие".

"Ну и качество повышается", - добавил Владимир Путин.