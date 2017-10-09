Главой комитета Госдумы по экологии станет Бурматов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды станет депутат от фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов. Это решение было принято в понедельник думской фракцией единороссов.
Ольга Тимофеева, которая являлась главой комитета с начала VII созыва, была рекомендована ранее на пост вице-спикера нижней палаты. Это место стало вакантным после назначения президентом РФ Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.
Окончательно эти кадровые решения теперь должны быть подтверждены на заседании Совета Думы во вторник.
Должность главы комитета по экологии закреплена за фракцией "Единая Россия", согласно межфракционному пакетному соглашению. Единороссам также принадлежат 5 постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев, постановление о прекращении полномочий которого будет рассматриваться палатой в ближайшее время, занимал одновременно пост главы фракции "Единая Россия" и зампреда Госдумы.