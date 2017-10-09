Путин принял отставку губернатора Омской области Назарова

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Омской области Назарова В.И. по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа главы государства.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел рабочую встречу с Бурковым, "в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области".

Назарову в текущем месяце исполняется 55 лет, он руководил Омской областью с 2012 года.

Как сообщается на сайте "Справедливой России", Александру Буркову 50 лет, он родился в Кушве Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик, а также Институт экономики УрО РАН. Является кандидатом экономических наук.

Бурков является секретарем президиума Центрального совета "Справедливой России" по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, а также председателем Совета регионального отделения партии в Свердловской области.

В 1999 года Бурков занял второе место на выборах губернатора Свердловской области. Четыре раза избирался депутатом Заксобрания Свердловской области, а также депутатом Госдумы V - VII созывов. В Думе является первым замруководителя фракции "Справедливая Россия", членом комитета по жилищной политике и ЖКХ, а также членом комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК.