Досрочные выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре 2018 года

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования - осенью 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Как сообщила ранее в понедельник пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков.

"По законодательству губернатор будет выбран в следующий [единый] день голосования - в сентябре 2018 года", - сообщил представитель избиркома.

Предыдущие выборы губернатора Омской области прошли в 2015 году. Назаров тогда одержал победу, набрав 60,02 % голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.

Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году, став вторым губернатором региона, после Леонида Полежаева, занимавшего этот пост более 20 лет. До назначения губернатором Назаров возглавлял компанию "Газпром-Межрегионгаз-Омск".

Александру Буркову 50 лет, он избран депутатом Госдумы от Свердловской области, в парламенте представлял "Справедливую Россию", был заместителем председателя фракции.