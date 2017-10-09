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Миронов: Бурков обладает всеми необходимыми качествами для работы главой Омской области

Политика
9 октября, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Лидер справороссов отметил, что за плечами Александра Буркова "опыт работы в региональной власти, хороший опыт законодательной работы, опыт работы с людьми как на выборах, так и в депутатской работе"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый зампред думской фракции "Справедливой России" Александр Бурков, назначенный в понедельник президентом РФ врио губернатора Омской области, обладает всеми качествами, которые нужны для работы главой региона. Об этом журналистам в понедельник заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Александр Леонидович - закаленный политический боец с большим опытом и очень твердым уральским характером. Омская область - крупный и самодостаточный регион, оказывающий заметное влияние на экономику как Сибири, так и страны в целом. Для эффективной работы в той ситуации, которая сегодня сложилась в Омской области, я уверен, Александр Бурков обладает всеми необходимыми качествами", - отметил Миронов.

Миронов указал, что за плечами Буркова "опыт работы в региональной власти, хороший опыт законодательной работы, опыт работы с людьми как на выборах, так и в депутатской работе". Он добавил, что "одна из целей, которую "Справедливая Россия" ставит в число приоритетных для местной власти, - это обеспечить гражданам возможность участия в подготовке и возможность реального влияния на принятие решений, которые касаются их повседневной жизни". "От проблем в квартирах, подъездах, во дворах до проблем общегородского и регионального характера. Чтобы решения принимались с опорой на интересы жителей, а не каких-то там кланов или группировок во власти", - сказал Миронов.

"Вот эти принципы Александр Бурков будет внедрять в Омской области. Он там не зависит ни от кого, кроме избирателей. Он имеет поручение президента страны, и я уверен: у него получится, и это будет с большой пользой для Омской области. А мы готовы ему помогать здесь, на уровне Государственной думы", - заключил лидер "Справедливой России".

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