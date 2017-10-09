Тимофеева просит о кураторстве над комитетом по экологии в случае избрания вице-спикером

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оставить за ней кураторство над комитетом в случае ее избрания вице-спикером Госдумы.
Ранее на заседании фракции "Единая Россия" кандидатура Тимофеевой была предложена в качестве вице-спикера Госдумы вместо назначенного на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева
"Сегодня у нас куратор комитета по экологии и охране окружающей среды - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Я попросила спикера Госдумы оставить кураторство комитета за собой, если это будет возможно. Я жду, что Совет Думы поддержит мои полномочия. Но это все будет возможно после того, как пройдет голосование на заседании Госдумы", - сказала она в понедельник журналистам по итогам заседания фракции.
По ее словам, "у комитета есть очень много наработок по сложным темам, которые планировались к запуску в следующем году". "Поэтому сегодня я надеюсь, что в такой партнерской связи с [Владимиром] Бурматовым (депутат от "Единой России", кандидатура которого была поддержана единороссами на пост главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды - прим. ТАСС) попытаемся все эти законопроекты и правила жизни в разных направлениях реализовать", - отметила она. Тимофеева добавила, что остальные полномочия, которые могут быть на нее возложены в случае избрания вице-спикером, определит Совет Думы.