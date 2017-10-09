Матвиенко: Москва не признает решения ЕСПЧ, если главу ПАСЕ изберут без РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. РФ не будет признавать решения ЕСПЧ, если председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Естественно. Для нас решения Европейского суда [по правам человека] не будут легитимными", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Россия признавать решения этого суда, если российская делегация не будет принимать участия в работе ПАСЕ и выборе главы организации.

Матвиенко напомнила, что ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ. "И они [ПАСЕ] уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут для нас легитимными", - сказала она.

Председатель Совета Федерации также заявила, что легитимность избрания нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы без участия российской делегации будет "под большим вопросом, потому что [в голосовании] не участвует целая делегация той или иной страны". "Если изменится ситуация, и мы будем участвовать [в работе ПАСЕ] с января месяца - это один подход, если не изменится, и новый председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации, то это уже очень серьезно усугубляет положение этой организации", - добавила Матвиенко.

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге.