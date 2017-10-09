Совфед: новый этап "сдерживания России" США должен начаться с января

Зимин: строительство лыжного центра "Тёя" в Хакасии планируется завершить в 2020 годуСпорт 9 октября, 17:36
Нобелевские премии 2017 года вызвали гендерный вопросНаука 9 октября, 17:36
Омская пятилетка Виктора НазароваПолитика 9 октября, 17:35
Бывший глава Москомспорта Лев Кофман скончался на 81-м году жизниСпорт 9 октября, 17:35
Зимин: две ледовые арены планируется построить в ХакасииСпорт 9 октября, 17:29
Запланировано выступление хора Сикстинской капеллы в МосквеКультура 9 октября, 17:26
Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев не сыграют в матче РФПЛ с "Краснодаром"Спорт 9 октября, 17:19
Дмитрий и Денис Черышевы высоко оценили подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Спорт 9 октября, 17:17
Ушаков: Макрона ждут с визитом в РФ как на ПМЭФ, так и до негоПолитика 9 октября, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США могут начать финансирование очередного этапа "сдерживания России" в январе 2018 года, в преддверии президентской предвыборной кампании в РФ. Об этом говорится в предварительном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Во вторник комиссия Совфеда планирует представить предварительный доклад для сведения сенаторов.
"Масштабное финансирование очередного этапа сдерживания России должно начаться из США с января 2018 года. На такого рода цели Вашингтон уже предусмотрел дополнительно в 2018-2019 гг. $250 млн", - говорится в докладе.
В документе комиссия отмечает, что вмешательство извне во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения выборов является одним из наиболее распространенных способов нарушения госсуверенитета без учета прямой военной интервенции. Сенаторы указывают, что достоверным фактом является то, что на протяжении всего существования РФ американские юридические и физические лица многократно и целенаправленно вмешивались в российские выборы разных уровней.
Члены комиссии, в частности, ссылаются на данные Генпрокуратуры, согласно которым НПО "Открытая Россия", "Институт современной России" (обе зарегистрированы за рубежом) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российской оппозиции, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только за 2016 год "Открытая Россия" на эти цели направила свыше $1 млн, отмечается в докладе. "Не исключено, что, по замыслу американских организаторов, оппозиционеры с более радикальными взглядами должны воздействовать на относительно умеренных либералов, побуждая их к более решительным действиям. Таким образом, наиболее вероятное приложение сил ... может быть в период главного политического события ближайших лет - президентских выборов 2018 года", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что нездоровый интерес к будущей предвыборной кампании наблюдается не только в США. Сенаторы приводят в пример недавнее решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по так называемому делу Кировлеса. "Явно выходя за пределы своей компетенции, КМСЕ начал толковать решения Европейского суда по правам человека с очевидной целью оказания политического давления на РФ в преддверии президентских выборов", - полагают сенаторы.