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Совфед: новый этап "сдерживания России" США должен начаться с января

Политика
9 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По данным комиссии Совфеда, на эти цели в ближайшие два года Вашингтон дополнительно выделит $250 млн

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США могут начать финансирование очередного этапа "сдерживания России" в январе 2018 года, в преддверии президентской предвыборной кампании в РФ. Об этом говорится в предварительном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Во вторник комиссия Совфеда планирует представить предварительный доклад для сведения сенаторов.

"Масштабное финансирование очередного этапа сдерживания России должно начаться из США с января 2018 года. На такого рода цели Вашингтон уже предусмотрел дополнительно в 2018-2019 гг. $250 млн", - говорится в докладе.

В документе комиссия отмечает, что вмешательство извне во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения выборов является одним из наиболее распространенных способов нарушения госсуверенитета без учета прямой военной интервенции. Сенаторы указывают, что достоверным фактом является то, что на протяжении всего существования РФ американские юридические и физические лица многократно и целенаправленно вмешивались в российские выборы разных уровней.

Члены комиссии, в частности, ссылаются на данные Генпрокуратуры, согласно которым НПО "Открытая Россия", "Институт современной России" (обе зарегистрированы за рубежом) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российской оппозиции, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только за 2016 год "Открытая Россия" на эти цели направила свыше $1 млн, отмечается в докладе. "Не исключено, что, по замыслу американских организаторов, оппозиционеры с более радикальными взглядами должны воздействовать на относительно умеренных либералов, побуждая их к более решительным действиям. Таким образом, наиболее вероятное приложение сил ... может быть в период главного политического события ближайших лет - президентских выборов 2018 года", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что нездоровый интерес к будущей предвыборной кампании наблюдается не только в США. Сенаторы приводят в пример недавнее решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по так называемому делу Кировлеса. "Явно выходя за пределы своей компетенции, КМСЕ начал толковать решения Европейского суда по правам человека с очевидной целью оказания политического давления на РФ в преддверии президентских выборов", - полагают сенаторы.

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