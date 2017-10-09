Омская пятилетка Виктора Назарова

Виктор Назаров родился в 1962 году в селе Ингалы Большереченской района Омской области. Именно на родство с регионом и знание его основных проблем обращали внимание эксперты при назначении Назарова на пост губернатора в мае 2012 года. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета, несколько лет работал в прокуратуре и военным следователем. Однако при этом многие считали его выходцем из корпорации "Газпром" — какое-то время Назаров руководил компанией "Газпром межрегионгаз Омск".

Возглавить регион Назарову предложил президент РФ Дмитрий Медведев. Депутаты Законодательного собрания Омской области утвердили его кандидатуру большинством голосов. Назаров сменил на посту главы региона губернатора-"тяжеловеса" Леонида Полежаева, который бессменно руководил Омской областью в течение 20 лет. В 2015 году Назаров победил на выборах, набрав 60,02% голосов. За пятилетку работы он начал проводить новую для региона кластерную политику, привлекал миллиардные инвестиции Газпрома, подготовил 300-летний юбилей Омска и начал исправлять ситуацию с плохими дорогами в Омске, о которых после обращения местной жительницы к Владимиру Путину узнала вся страна. Назарову не удалось завершить долгострои, и в период его работы на посту главы региона произошли громкие коррупционные скандалы, которые не были связаны с губернатором, но затронули его подчиненных.

Промышленные кластеры и социальные инновации

В Омской области при Назарове планировалось создать четыре основных кластера — нефтехимический, сельскохозяйственный, лесопромышленный и высокоточного машиностроения. Это дало бы, по мнению Назарова, синергетический эффект в развитии региона, позволило бы создать новые рабочие места, повысить суммы собираемых налогов и дало бы возможность предприятиям малого и среднего бизнеса участвовать в крупных торгах.

Из планируемых четырех два кластера — нефтехимический и агробиотехнический — были созданы в Омской области в конце 2016 года, в них вошли более 20 предприятий, включая субъекты малого и среднего бизнеса. Буквально накануне отставки Назарова стало известно, что нефтехимические кластеры Омской области и Башкирии создадут первый в России межрегиональный кластер нефтехимии. В рамках этого соглашения участники планируют инвестировать в различные проекты в течение 20 лет около 200 млрд рублей.

Особое развитие с 2012 года в Омской области получило социальное предпринимательство. Сегодня в сфере социального бизнеса в Омской области работают около 1800 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые создали 6 тыс. рабочих мест. Благодаря социальному предпринимательству региону удалось решить проблему очередей в детские сады и дома престарелых, а опыт Омской области переняли 24 российских региона.

В 2017 году в регионе был создан первый в России непромышленный кластер — социальных инноваций. В его рамках объединились около 15 организацией, которые работают в четырех социальных сферах, для того чтобы обеспечить население доступными комплексными услугами.

Сотрудничество с Газпромом

Газпром с 2013 по 2016 год только в реконструкцию и благоустройство объектов городской инфраструктуры направил 4,6 млрд рублей. В рамках подготовки к 300-летию Омска, которое праздновалась в 2016 году, корпорация вложила более 2 млрд рублей в реконструкцию исторического Любинского проспекта в центре города, на котором расположено более 20 памятников культуры конца XIX-начала XX века. В 2017 году была начата реконструкция второго участка улицы Ленина, которая свяжет в единый туристический маршрут ранее благоустроенные улицу Чокана Валиханова и Любинский проспект. На эти цели Газпром также выделил дополнительные средства.

Большие средства корпорация вкладывала и в газификацию Омской области. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Сибирского федерального округа. За пять лет губернаторства Назарова уровень газификации вырос с 22,9% до 29,3% при среднем уровне в СФО около 6%. В 2016 году председатель правления Газпрома Алексей Миллер и Назаров подписали новую программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2020 года, в рамках которой планируется увеличить уровень газификации до 32,5% и обеспечить голубым топливом 40 населенных пунктов. Объем инвестиций составит 6,2 млрд рублей.

300-летие Омска и местные долгострои

6 августа 2016 года Омск праздновал свое 300-летие, на подготовку которого планировалось потратить около 100 млрд рублей. По разным причинам финансирование программы было урезано до 28 млрд, а три самых масштабных проекта — международный аэропорт Омск-Федоровка, омские метрополитен и Красногорский водоподъемный узел на Иртыше — так и не были построены.

Строительство гидроузла планируется продолжить в 2018 году, аэропорт Омск-Федоровка заинтересовал сразу двух инвесторов, включая "Новапорт" и пока неназванную компанию, с которой Назаров провел успешные переговоры в конце сентября.

На Омский метрополитен, строительство которого было начато еще в 1992 году, в свое время было потрачено почти 9 млрд рублей. Правительство региона планировало переформатировать метрополитен в сеть скоростного трамвая, что позволило бы использовать уже построенные объекты и снизить стоимость проекта. Однако на достройку только первой линии из шести станций требовалось 24 млрд рублей, и найти их не удалось.

Громкая слава омских дорог

В юбилейный для города год жительница Омска Екатерина Черненко в апреле 2016 года в ходе "прямой линии" пожаловалась главе государства Владимиру Путина на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. Президент призвал привести дороги в порядок к 300-летию города.

За счет федеральной поддержки в тот год дорожный фонд Омской области составил рекордные 7,7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. По сравнению с 2015 годом объемы выполнения ямочного ремонта выросли в 1,6 раза и составили 713,9 тыс. кв. м, объемы ремонта автомобильных дорог увеличились в 6,8 раз и составили 204,7 км, было обеспечено содержание более 10 тыс. км региональных дорог и построены новые дорожные объекты.

В сентябре 2016 года Назаров пообещал выделять на дорожный ремонт в региональной столице не менее 1 млрд рублей в год. Свое обещание в первый год он выполнил — в 2017 году областной и городской бюджеты суммарно вложили в дорожный ремонт 1 млрд рублей. Еще столько же пришло в виде субсидии из федеральной казны. Не все улицы еще отремонтированы, есть претензии и к качеству работ, но состояние омских улиц реально изменилось. Дороги перестали быть самой больной темой региона.

Коррупционные скандалы и громкие уголовные дела

В годы губернаторства Назарова за продажу земель по заниженной стоимости был осужден бывший заместитель главы Омской области Юрий Гамбург, которого суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. По этому же делу находится под арестом бывший министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков, который более двух лет скрывался от следствия.

Весной этого года выборы нового мэра Омска были сорваны после того, как в отношении главного претендента на этот пост — заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. После этого два оставшиеся претендента на пост главы города отозвали свои кандидатуры, и выборы были признаны несостоявшимися. В настоящий момент в Омске продолжается судебный процесс над экс-министрами финансов Ритой Фоминой и транспорта Олегом Илюшиным, которые обвиняются в превышении должностных полномочий при перечислении НПО "Мостовик" денежных авансов.

Банкротство этого строительного гиганта крайне негативно сказалось на Омской области. До 2014 года НПО было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В апреле 2014 года основной владелец строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 миллиарда рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

Впоследствии Шишов был приговорен омским судом к 4 годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в особо крупных размерах. В этом сроке был учтен и приговор суда Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума.

В результате НПО "Мостовик" прекратило свое существование, около 27 тыс. человек остались без работы, а крупнейшие объекты оказались недостроенными. В Омской области компания занималась строительством Красногорского гидроузла, метрополитена и окружной дороги.​

Об отставке

В понедельник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в котором сообщается об уходе Виктора Назарова в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы, секретарь президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" по вопросам организации и проведения избирательных кампаний Александр Бурков.

Алексей Петров