Врио губернатора Орловской области провел первое совещание в правительстве региона

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в понедельник на первом аппаратном совещании в правительстве региона рассмотрел жалобы жителей на работу общественного транспорта. Обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением ими госконтрактов он назвал в числе приоритетов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Андрей Клычков отметил, что познакомился с обращениями граждан, которые жаловались на работу муниципального транспорта.

"Люди недовольны несоблюдением графиков движения, малым количеством автотранспорта и его изношенным состоянием. Поручаю профильным ведомствам подготовить отчет о механизмах организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам", - цитирует Клычкова пресс-служба.

По мнению нового главы региона, среди приоритетных направлений в этой сфере должны быть обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением государственных контрактов, подготовка профессиональных водителей, широкое использование возможностей системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

7 октября полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов в Орле представил членам правительства региона и депутатам врио губернатора Орловской области 38-летнего Андрея Клычкова. На эту должность он назначен указом президента России Владимира Путина. Прежний губернатор - 45-летний Вадим Потомский, назначен заместителем полпреда в ЦФО.