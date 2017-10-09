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Врио губернатора Орловской области провел первое совещание в правительстве региона

Политика
9 октября, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Андрей Клычков поручил профильным ведомствам подготовить отчет об организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в понедельник на первом аппаратном совещании в правительстве региона рассмотрел жалобы жителей на работу общественного транспорта. Обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением ими госконтрактов он назвал в числе приоритетов, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Андрей Клычков

Биография врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Врио губернатора Андрей Клычков отметил, что познакомился с обращениями граждан, которые жаловались на работу муниципального транспорта.

"Люди недовольны несоблюдением графиков движения, малым количеством автотранспорта и его изношенным состоянием. Поручаю профильным ведомствам подготовить отчет о механизмах организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам", - цитирует Клычкова пресс-служба.

По мнению нового главы региона, среди приоритетных направлений в этой сфере должны быть обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением государственных контрактов, подготовка профессиональных водителей, широкое использование возможностей системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

7 октября полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов в Орле представил членам правительства региона и депутатам врио губернатора Орловской области 38-летнего Андрея Клычкова. На эту должность он назначен указом президента России Владимира Путина. Прежний губернатор - 45-летний Вадим Потомский, назначен заместителем полпреда в ЦФО.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
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Россия
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