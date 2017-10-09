Врио губернатора Орловской области провел первое совещание в правительстве региона

Зимин: строительство лыжного центра "Тёя" в Хакасии планируется завершить в 2020 годуСпорт 9 октября, 17:36
Нобелевские премии 2017 года вызвали гендерный вопросНаука 9 октября, 17:36
Омская пятилетка Виктора НазароваПолитика 9 октября, 17:35
Бывший глава Москомспорта Лев Кофман скончался на 81-м году жизниСпорт 9 октября, 17:35
Зимин: две ледовые арены планируется построить в ХакасииСпорт 9 октября, 17:29
Запланировано выступление хора Сикстинской капеллы в МосквеКультура 9 октября, 17:26
Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев не сыграют в матче РФПЛ с "Краснодаром"Спорт 9 октября, 17:19
Дмитрий и Денис Черышевы высоко оценили подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Спорт 9 октября, 17:17
Ушаков: Макрона ждут с визитом в РФ как на ПМЭФ, так и до негоПолитика 9 октября, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в понедельник на первом аппаратном совещании в правительстве региона рассмотрел жалобы жителей на работу общественного транспорта. Обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением ими госконтрактов он назвал в числе приоритетов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Андрей Клычков отметил, что познакомился с обращениями граждан, которые жаловались на работу муниципального транспорта.
"Люди недовольны несоблюдением графиков движения, малым количеством автотранспорта и его изношенным состоянием. Поручаю профильным ведомствам подготовить отчет о механизмах организации пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам", - цитирует Клычкова пресс-служба.
По мнению нового главы региона, среди приоритетных направлений в этой сфере должны быть обновление автопарка перевозчиков, контроль над исполнением государственных контрактов, подготовка профессиональных водителей, широкое использование возможностей системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.
7 октября полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов в Орле представил членам правительства региона и депутатам врио губернатора Орловской области 38-летнего Андрея Клычкова. На эту должность он назначен указом президента России Владимира Путина. Прежний губернатор - 45-летний Вадим Потомский, назначен заместителем полпреда в ЦФО.