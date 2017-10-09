Чижов: РФ и ЕС должны выстроить систему взаимоотношений, учитывающих взаимные интересы

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Москва и Брюссель должны выстроить систему новых взаимоотношений, учитывающую взаимные интересы, которая придет на смену навсегда ушедшей в прошлое концепции "стратегического партнерства", не выдержавшей испытания украинской проблематикой. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, выступая в понедельник на форуме "ЕС - Евразия - Китай" в Афинах. Текст его выступления распространила пресс-служба постпредства в Брюсселе.

"Очевидно, нам не суждено в отношениях с ЕС вернуться к прежней модели "стратегического партнерства", на поверку не выдержавшей испытания украинским кризисом. Впрочем, ни одна из сторон, как я понимаю, и не собирается входить в ту же реку дважды. Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, выстроить новую, более устойчивую парадигму взаимодействия. Важным шагом в этом направлении могло бы стать установление контактов, а затем и поступательное сближение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей инклюзивного полицентричного миропорядка", - подчеркнул российский постпред.

"Рассчитываем, что начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить, наконец, свежие и реалистичные подходы в этой сфере. И когда это произойдет, наши партнеры, как говорится, будут знать, где нас найти", - продолжил он.

Чижов отметил, что в прошлое ушла не только старая модель отношений Москвы и Брюсселя, но и вся "постбиполярная" модель мира. "На смену несработавшей "постбиполярной" модели приходит более демократичный многополярный порядок. Иными словами, привычная западноцентричная карта планеты, видимо, уже сегодня не отвечает в полной мере современным реалиям. И тем более не будет отвечать завтра", - подчеркнул постпред.

"По прогнозам [консалтинговой компании] PricewaterhouseCoopers, к 2050 году в десятке ведущих экономик мира останутся только две страны, принадлежащие к историческому Западу, - США и Германия. Уверен, что это объективный процесс, отражающий, помимо прочего, и культурно-цивилизационное разнообразие современного мира", - сказал он.

"В условиях, когда все больший вес в мировой экономике приобретают макрорегионы, нам - России, Китаю и ЕС - следует задуматься над тем, как превратить наш общий евразийский материк в ареал мира, процветания и развития. Напомню, что недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель, говоря об отношениях между Россией и ЕС, заметила: "мы разделяем общий материк". Хотя бы эта констатация, при всей ее лапидарности, должна побудить нас мыслить в направлении взаимодействия, искать пути прагматичного использования в собственных интересах реалий нашего общего соседства", - сказа Владимир Чижов. Он также выразил уверенность, что именно на путях широкого сотрудничества в Евразии страны сумеют найти новые драйверы внутреннего роста, повысить конкурентоспособность, а также развязать многие существующие в регионе проблемные узлы.