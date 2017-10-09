Новый мэр Вологды будет назначен 23 ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новый мэр Вологды, который сменит на этом посту Андрея Травникова, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, станет известен 23 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова по итогам встречи с председателем Вологодской гордумы Юрием Сапожниковым и исполняющим обязанности мэра Сергеем Воропановым.

По словам Сапожникова, старт конкурсным процедурам по выбору нового мэра планируется дать на предстоящем заседании сессии гордумы 19 октября. В течение 20 дней конкурсная комиссия в составе представителей правительства области и вологодских депутатов будет принимать заявки от кандидатов и знакомиться с представленными проектами развития Вологды.

"На сессии 23 ноября мы с коллегами-депутатами будем готовы рассмотреть представленные кандидатуры", - процитировала Сапожникова пресс-служба губернатора.

До этого срока обязанности мэра по согласованию с губернатором и депутатским корпусом будет исполнять Сергей Воропанов, занимавший пост вице-мэра Вологды.

Как заявил на встрече Воропанов, он готов принять участие в конкурсе и побороться за должность мэра. "Сейчас все системы жизнеобеспечения Вологды функционируют в штатном режиме. Город готов ко вхождению в зимний период", - добавил Воропанов. В свою очередь глава региона обещал Воропанову поддержку.

"За последний год было сделано очень многое. Областная столица завершила программу расселения ветхого и аварийного жилья, стартовали масштабные работы по ремонту улично- дорожной сети, построены важные социальные объекты", - сказал Кувшинников, отмечая, что в переходный период важно сохранить социально-экономическую стабильность и продолжить начатые программы и проекты. В числе приоритетных задач губернатор выделил подготовку к отопительному периоду, завершение ремонта городских улиц, а также разработку и принятие бюджета на предстоящие три года.

Кувшинников также рассказал, что принял решение о награждении Андрея Травникова, занимавшего должность мэра Вологды с ноября прошлого года, высшей государственной наградой региона - медалью "За заслуги перед Вологодской областью".

"Практически вся трудовая биография Андрея Александровича была связана с нашим регионом. Этот путь он прошел блестяще и внес значительный вклад в развитие Вологодской области", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, 6 октября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 46-летнего мэра Вологды Андрея Травникова. Вечером в этот же день Вологодская гордума приняла досрочную отставку Травникова с поста градоначальника в связи с этим назначением. В понедельник Травников был представлен членам правительства Новосибирской области, исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления.