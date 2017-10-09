Лавров в беседе с Тиллерсоном напомнил о требовании вернуть российские дипобъекты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в понедельник по телефону ряд вопросов, сообщили в российском дипведомстве.

В частности, российский министр напомнил о требовании вернуть изъятые российские дипломатические объекты.

"При рассмотрении ситуации в двусторонней сфере Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятых объектов российской дипломатической недвижимости и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на судебное разбирательство и ответные меры", - подчеркнули в министерстве.

С обеих сторон также была выражена поддержка "продолжению диалога по сложным вопросам российско-американских отношений, который ведется заместителями глав внешнеполитических ведомств Сергеем Рябковым и Томасом Шэнноном".

Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблему. "Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта. С российской стороны также указывалось на необходимость бескомпромиссной борьбы с окопавшимися на сирийской земле террористическими группировками при неукоснительном соблюдении принципа территориальной целостности страны", - подчеркнули в министерстве.

Лавров также заявил Тиллерсону о недопустимости эскалации напряженности на Корейском полуострове. "Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами", - заявили в министерстве.

Глава МИД РФ в беседе с госсекретарем США заявил также, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит "Минску". "Российский министр отметил, что продвигаемый киевскими властями законопроект о "реинтеграции Донбасса" явно противоречит минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование", - подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, "стороны обменялись мнениями о встрече между помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по украинской проблематике Куртом Волкером, которая состоялась в Белграде 7 октября, и подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске комплекса мер", - отметили в МИД РФ.