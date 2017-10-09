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Путин: традиции дружбы и добрососедства РФ с Китаем будут приумножаться

Политика
9 октября, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Президент России отметил важную роль Общества российско-китайской дружбы в развитии гуманитарного сотрудничества и прямых контактов между странами

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного заседания по случаю 60-летия Общества российско-китайской дружбы. Текст приветствия опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Искренне поздравляю вас с юбилеем Общества российско-китайской дружбы. Созданное шесть десятилетий назад, оно стало первым из отечественных обществ дружбы с народами зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Путин отметил весомую роль Общества в развитии гуманитарного сотрудничества и прямых контактов между регионами РФ и провинциями Китайской Народной Республики, связей между городами двух стран, обменов по линии неправительственных организаций.

По словам главы государства, благодаря работе Общества реализуются масштабные совместные проекты РФ и КНР в области культуры, искусства, образования, просвещения и спорта. Он также подчеркнул важность того, что к работе Общества все активнее подключается молодежь двух стран. "Это дает уверенность, что славные традиции дружбы, взаимопонимания и добрососедства, связывающие граждан России и Китая, будут сохраняться и приумножаться в будущем", - отметил Путин.

29 октября 1957 года в Москве было проведено учредительное собрание с целью создания Общества советско-китайской дружбы (ОСКД), что отражало многолетние симпатии народов СССР и Китая. В ноябре 1992 года состоялась учредительная конференция Общества российско-китайской дружбы, ставшего правопреемником ОСКД.

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