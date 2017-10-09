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Источник: Минюст направил СМИ США уведомление о возможности расширения списка иноагентов

Политика
9 октября, 20:26 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Это исключительная мера в ответ на возможное придание RT статуса иноагента в США

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минюст РФ направил ряду американских СМИ уведомление о возможности расширении списка иностранных агентов, что является ответной мерой на возможное придание RT и Sputnik статуса иноагента в США, сообщил источник в правительственных кругах РФ.

"Министерство юстиции сегодня направило ряду американских СМИ, в том числе подконтрольных Совету управляющих по вопросам вещания (BBG) "Голосу Америки", "Радио Свобода", интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии", официальное письмо с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве РФ, касающемся расширения перечня НКО, которые могут быть признаны "иностранным агентом", - сказал источник.

Комментируя этот шаг, источник подчеркнул, что "эти действия касаются только американских СМИ, и это исключительная мера в ответ на возможное придание RT статуса иноагента в США".

Ответные меры на действия в отношении RT и Sputnik могут также идти по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договора с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов.

"Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ", - сказал источник. "С учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование", - отметил он.

Таким образом, подытожил источник, "после внесения соответствующих изменений в законодательство РФ американским СМИ может быть предложено зарегистрироваться в качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями".

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