Рогозин и глава МИД Сирии проведут заседание двусторонней межправкомиссии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава МИД Сирии Валид Муаллем во вторник проведут в Сочи заседание российско-сирийской межправительственной комиссии. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Муаллем возглавляет сирийскую часть российско-сирийской межправительственной комиссии, с нашей стороны [вице-премьер] Дмитрий Рогозин, - сказал он. - Поэтому у нас будет два события в Сочи, связанных с нашими сирийскими партнерами и друзьями, - это встреча межправкомиссии и будет отдельная встреча двух наших министров иностранных дел - Сергея Лаврова и Валида Муаллема".

"10 октября - день встреч Рогозина и Муаллема и, как я понимаю, 11 октября будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом", - добавил Богданов.

Вечером в понедельник Рогозин на своей странице в Facebook сообщал о начале встречи в Сочи сопредседателей российско-сирийской межправкомиссии.