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Рогозин и глава МИД Сирии проведут заседание двусторонней межправкомиссии

Политика
10 октября, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Глава МИД Сирии Валид Муаллем встретится с Сергеем Лавровым

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава МИД Сирии Валид Муаллем во вторник проведут в Сочи заседание российско-сирийской межправительственной комиссии. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Муаллем возглавляет сирийскую часть российско-сирийской межправительственной комиссии, с нашей стороны [вице-премьер] Дмитрий Рогозин, - сказал он. - Поэтому у нас будет два события в Сочи, связанных с нашими сирийскими партнерами и друзьями, - это встреча межправкомиссии и будет отдельная встреча двух наших министров иностранных дел - Сергея Лаврова и Валида Муаллема".

"10 октября - день встреч Рогозина и Муаллема и, как я понимаю, 11 октября будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом", - добавил Богданов.

Вечером в понедельник Рогозин на своей странице в Facebook сообщал о начале встречи в Сочи сопредседателей российско-сирийской межправкомиссии.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Богданов, Михаил Леонидович
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