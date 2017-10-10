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Главы МИД СНГ обсудят в Сочи военное сотрудничество и борьбу с терроризмом

Политика
10 октября, 0:17 UTC+3 СОЧИ 10, октября. /ТАСС

Всего на заседании планируют рассмотреть 18 вопросов, касающихся направлений сотрудничества в рамках СНГ

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета глав МИД СНГ состоится во вторник в Сочи. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Министерская встреча предваряет саммит Содружества 11 октября.

В повестку дня включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ. Стороны, отмечают в МИД РФ, рассмотрят практические меры по дальнейшему расширению взаимодействия на пространстве Содружества, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

Документы к саммиту

По итогам заседания проекты документов внесут на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств (3 ноября в Ташкенте). Министры также рассмотрят проект заявления глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, инициированный российской стороной.

"В рамках правоохранительного блока вопросов участники заседания примут решения "О проекте Концепции сотрудничества в противодействии коррупции", "О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием", - информировали в российском дипведомстве. - Внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности проект Основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

Кроме того, предполагается одобрить проект соглашения об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества.

Гуманитарное сотрудничество

Отдельное внимание получит гуманитарная составляющая. В частности, в программе значатся проекты решений об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также дальнейший план действий по взаимодействию в спорте, туризме и молодежной политике на период до 2020 года.

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