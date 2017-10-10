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Сенаторы заслушают предварительный доклад Комиссии СФ по госсуверенитету

Политика
10 октября, 0:24 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Комиссия определила девять наиболее актуальных направлений вмешательства извне во внутренние дела России

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сенаторы заслушают во вторник на пленарном заседании предварительный доклад по вмешательству во внутренние дела России, подготовленный временной комиссией по защите госсуверенитета; обсудят закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год; министр образования и науки РФ Ольга Васильева расскажет о приоритетных направлениях развития образования в рамках "правительственного часа".

Предварительный доклад

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила предварительный доклад по итогам трех месяцев работы, который и представит к сведению верхней палаты.

Члены комиссии в документе отмечают, что угрозы извне государственному суверенитету, в том числе посредством попыток вмешательства во внутренние дела РФ, не только продолжаются, но и усиливаются, особенно начиная с 2014 года. "При этом основная активность исходит со стороны властей США и ряда их сателлитов, прежде всего из числа государств-членов НАТО", - говорится в предварительном докладе.

Комиссия дает определение понятию "вмешательства извне во внутренние дела", которое пока отсутствует в российском законодательстве. "Члены комиссии рассматривают вмешательство во внутренние дела как не основанную на общепризнанных принципах международного права и международных договорах РФ деятельность со стороны иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющую целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти", - отмечают члены комиссии.

Девять направлений вмешательства извне

Комиссия определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела РФ, наиболее актуальных и представляющих серьезную угрозу для госсуверенитета.

В их числе "создание и поддержка НКО, иных подобных структур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывающих воздействие на институт гражданского общества в целом". В докладе приводятся данные Минюста РФ, согласно которым объемы финансирования НКО, признанных иностранными агентами, колеблются от 70 до 90 млрд рублей в год. В некоторых НКО зарубежная финансовая помощь превышает 90% их годового бюджета.

В числе угроз в докладе названа работа с образовательными учреждениями, обучающимися, финансирование образовательных программ с целью дальнейшего контроля этой сферы, ее трансформация в направлениях, которые выгоды нашим политическим конкурентам.

Также к числу угроз парламентарии отнесли "использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения", "дискредитацию Русской православной церкви и разжигание межрелигиозной розни", "стимулирование протестной повестки извне и вовлечение в протестные акции молодежи", "вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровне", "разжигание межэтнических противоречий, конфликтов, инспирирование протестных акций на этнической почве в республиках Северного Кавказа, Поволжья, в Крыму"; "все виды антироссийских санкций как инструмента нажима на власти общество" и "очернение на мировой арене российской политической и экономической жизни с последующим использованием этой информации внутри России".

Рекомендации и предложения по изменению законодательства РФ

В резолютивной части доклада члены комиссии предупреждают, что есть серьезные основания предполагать усиление вмешательства в суверенные дела России в связи с предстоящими в марте 2018 года выборами президента РФ. Парламентарии предлагают, в частности, в максимально короткий срок закрепить в российском законодательстве определение вмешательства извне во внутренние дела РФ и предусмотреть возможность проведения парламентских расследований по признакам внешнего вмешательства в дела РФ.

Также члены комиссии рекомендуют законодательно закрепить запрет на участие в качестве доверенных лиц кандидатов на выборные должности лиц с двойным гражданством, видом на жительство за рубежом, а также на любое участие в предвыборных кампаниях лиц без российского гражданства (за исключением законной деятельности аккредитованных должным образом представителей зарубежных СМИ и иностранных наблюдателей, находящихся в РФ на законных основаниях).

В докладе рекомендуется исключить реализацию иностранными государствами и их органами на территории России своих программ во всех случаях, в том числе через финансируемые ими НКО, кроме совместного выполнения таких программ с уполномоченными на то российскими госорганами, либо по согласованию с ними.

Предлагается рассмотреть с правовой точки зрения феномен участия в процессе вмешательства извне физических лиц, которые формально не состоят в российских организациях, признанных иностранными агентами, либо организациях, признанных нежелательными в РФ, но которые осуществляют нежелательную деятельность.

Рекомендуется предусмотреть возможность введения особого характера отношений с государствами, с территории которых систематически происходит очевидное вмешательство во внутренние дела России.

Также предлагается обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в России, учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 года.

Как ожидается, итоговый ежегодный доклад комиссии будет подготовлен к декабрю 2017 года и особое внимание в нем будет обращено на возможные попытки вмешательства извне в президентские выборы в России в марте 2018 года.

Повестка заседания СФ

Во вторник в рамках "правительственного часа" в Совфеде выступит министр образования и науки РФ Ольга Васильева, которая расскажет о приоритетных направлениях развития образования.

Также запланировано обсуждение закона об исполнении федерального бюджета за 2016 год. В рамках "времени эксперта" на заседании выступит писатель и драматург Эдвард Радзинский.

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопросы ратификации соглашения с Палестиной о взаимной защите капиталовложений, обсудят изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы о финансовой аренде и о ветеранах. В повестке заседания также законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Радзинский, Эдвард Станиславович
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