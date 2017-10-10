Экс-губернатор Новосибирской области планирует найти работу в регионе

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НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Владимир Городецкий, ушедший в пятницу в отставку с поста губернатора Новосибирской области, надеется продолжить работу в регионе и ждет предложений от преемника Андрея Травникова. Об этом он сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.
"Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Я бы хотел просто быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике <…>, поэтому обязательно буду искать применение, чтобы быть пусть не в такой динамике, но в ответственности. Какие будут решения - определимся. Мы договорились с Андреем Александровичем (Травниковым), что он ознакомится с делами, потом, может быть, найдем пути. Он сказал вчера, что готов опереться на опыт. <…> Но я точно знаю, что я буду здесь, в Новосибирске ", - сказал Городецкий.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Городецкий стал губернатором в 2014 году после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента РФ, до этого он более 13 лет был мэром Новосибирска. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.