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Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова

Политика
10 октября, 11:20 дата обновления: 10 октября, 11:32 UTC+3

Врио назначен Станислав Воскресенский

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Материал из 1 страницы
Губернатор Ивановской области Павел Коньков

Губернатор Ивановской области Павел Коньков

© Пресс-служба кинофестиваля имени А.Тарковского/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замминистра экономического развития РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П.А. по собственному желанию. Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области", - говорится в тексте указа главы государства.

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Как сообщается на сайте президента, Путин провел встречу в Кремле с Воскресенским.

Коньков, которому в минувшем месяце исполнилось 59 лет, возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года.

Воскресенскому 41 год, он родился в Москве, окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в различных аудиторских и других компаниях, с 2004 года - в Экспертном управлении Кремля, с 2008 по 2012 год впервые занимал должность замминистра экономического развития, затем, до 2014 года - заместителя полпреда президента в СЗФО, с августа 2014 года - вернулся на пост замглавы МЭР.

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