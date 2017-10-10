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Законы по защите от вмешательства во внутренние дела РФ могут принять весной

Политика
10 октября, 11:29 дата обновления: 10 октября, 11:51 UTC+3

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что есть предметные наработки, направленные на защиту прав и интересов российских граждан и СМИ

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Законы, подготовленные по итогам работы временной комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и направленные на охрану от вмешательства извне во внутренние дела РФ, могут быть приняты в весеннюю сессию. Об этом во вторник заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"[По итогам работы комиссии] будет несколько совершенно четко сформулированных законодательных предложений, которые мы предложим на обсуждение нашим коллегам, я думаю, что эти законы будут приняты в течение весенней сессии", - сказал он при обсуждении предварительного доклада комиссии.

Клишас добавил, что в материалах, подготовленных сенаторами, есть предметные наработки, направленные на защиту прав и интересов российских граждан и СМИ. Он выразил уверенность, что концу года временная комиссия "не просто представит какой-то доклад, что она обсуждала, какую информацию обобщила", а предложит конкретные законодательные инициативы.

Во вторник сенаторы заслушали на пленарном заседании и приняли к сведению предварительный доклад по вмешательству во внутренние дела России, подготовленный временной комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета. В документе отмечается, что угрозы извне государственному суверенитету, в том числе посредством попыток вмешательства во внутренние дела РФ, не только продолжаются, но и усиливаются, особенно начиная с 2014 года. При этом основная активность исходит со стороны властей США и ряда их сателлитов, прежде всего, из числа государств - членов НАТО. Члены комиссии рекомендовали внести ряд изменений в законодательство РФ, в частности закрепить в нем определение вмешательства извне во внутренние дела РФ и предусмотреть возможность проведения парламентских расследований по признакам внешнего вмешательства. В числе прочего, предлагается закрепить запрет на участие в качестве доверенных лиц кандидатов на выборные должности людей с двойным гражданством, исключить реализацию иностранными государствами и их органами на территории России своих программ во всех случаях, в том числе через финансируемые ими НКО.

 

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Клишас, Андрей Александрович
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