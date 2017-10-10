Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла Конькова

Во вторник 59-летний губернатор Ивановской области Павел Коньков ушел в отставку. Врио главы региона назначен Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ. Итоги деятельности Павла Конькова на посту руководителя области — в материале ТАСС.

Текстильные проекты

Ивановскую область называют "текстильным краем" — доля предприятий легкой промышленности в экономике региона превышает 30%, это самый высокий показатель в России. Коньков как работник этой отрасли с большим стажем активно занимался развитием текстильных производств, что отразилось на показателях. Например, по итогам первого квартала текущего года ивановские текстильные предприятия реализовали продукции на общую сумму порядка 10,2 млрд рублей, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 18,6%.

Наиболее амбициозным проектом Конькова на посту губернатора стало строительство комбината синтетического волокна в моногороде Вичуга стоимостью около 20 млрд рублей. "Со строительством комбината мы рассчитываем практически создать новую подотрасль легпрома, так как синтетические волокна, которые будет выпускать комбинат, сегодня в России не производятся", — отмечал Коньков.

С помощью нового предприятия власти планировали решить проблему Вичуги с населением около 35 тыс. человек, которая была отнесена постановлением правительства РФ к моногородам, в которых существуют риски ухудшения социально-экономического положения.

Внешэкономбанк одобрил кредит на строительство комбината в размере около 19 млрд рублей, а Фонд развития моногородов выделил около 440 млн рублей на создание инфраструктуры в индустриальном парке Вичуги. Начало строительства было запланировано на лето текущего года, а на проектную мощность предприятие должно выйти к 2020 году. Но в настоящее время строительство производства так и не стартовало.

Как рассказал в беседе с ТАСС директор фонда "Петербургская политика" политолог Леонид Давыдов, срыв сроков строительства едва ли мог стать причиной отставки губернатора даже с учетом того, что на важность этого проекта обращали внимание первые лица государства.

"Строительство таких производств — это, в первую очередь, частные инвестиции и многомиллиардные кредиты. Во-первых, думаю, что Коньков просто относится к таким проектам с осторожностью, в отличие от некоторых других глав регионов. Во-вторых, следует понимать, что реализация такого проекта не зависит целиком от него, а в-третьих, никто не заявлял официально, что проект отменяется или переносится", — сказал Давыдов.

Коррупционные скандалы

За последние три года в Ивановской области были возбуждены уголовные дела и состоялись судебные процессы, фигурантами которых стали в том числе заместители Конькова и члены областного правительства.

Одним из наиболее громких дел стало задержание заместителя председателя правительства Андрея Кабанова по обвинению во взятке на сумму около восьми млн рублей. Преступление было раскрыто в ходе расследования другого уголовного дела — о незаконной рубке леса на 64 млн рублей, фигурантом которого был глава регионального комитета лесного хозяйства Александр Жуков. Кабанов получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 30 млн рублей, однако позже приговор был смягчен до шести лет и трех месяцев лишения свободы.

В этом году сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении заместителя председателя регионального правительства — главы департамента здравоохранения Ивановской области Светланы Романчук. По версии следствия, Романчук создала преимущественные условия для конкретной коммерческой фирмы по обслуживанию медицинской техники в области.

Коньков заявил, что отставка Романчук, которая состоялась в день начала следственных действий, никак не связана с уголовным делом. "Светлана Романчук неоднократно просила освободить ее от должности, и в минувшую пятницу такое решение было принято. Что касается возбуждения уголовного дела, то лично мне не очень верится в преднамеренность действий со стороны Светланы Викторовны", — сказал тогда Коньков.

Фигурантами уголовных дел также стали новый глава комитета лесного хозяйства, подозреваемый в растрате, и первый замгубернатора Дмитрий Куликов, который, как следовало из показаний бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова, получил от него пять млн рублей. Сверчков, в свою очередь, осужден по уголовному делу о взятке в 12 млн рублей от городского предпринимателя за лоббирование вопроса установки в городе так называемых умных остановок общественного транспорта. Кроме того, за взятки был осужден Алексей Крупин, экс-глава второго по численности населения города Ивановской области — Кинешмы.

Политолог Леонид Давыдов считает, что ряд коррупционных скандалов — тоже маловероятная причина отставки губернатора. "У многих губернаторов в России есть заместители, которые находятся под следствием или уже сидят в колонии, это не уникальный случай. Ошибочно думать, что если заместитель — взяточник, то глава региона также замешан в коррупционном скандале. У любого заместителя губернатора или другого крупного регионального чиновника достаточно полномочий и свободы действий, чтобы делать "нехорошие дела" без ведома вышестоящего начальства", — отмечает политолог.

Инвестиционная привлекательность

Коньков на посту губернатора много работал над инвестиционной привлекательностью региона. В текущем году был зафиксирован рост инвестиций впервые за последние два года — по итогам первого полугодия 2017 года организации региона вложили около 8,4 млрд рублей в основной капитал, что на 10% превышает прошлогодние показатели.

Для привлечения инвесторов региональные власти планировали наделить ряд муниципалитетов статусом территории опережающего развития (ТОР). По инициативе главы региона областная Дума приняла ряд законов о льготах для инвесторов, которые позволяют промышленным предприятиям заключить с местными властями специальный инвестиционный контракт и существенно снизить ставку по налогу, который перечисляется в региональную казну.

По данным правительства области, в сентябре текущего года регион вошел в тройку лидеров в центральной России по созданию моделей инвестиционной привлекательности, уступив только Тульской области и Москве. Такие показатели были достигнуты, в частности, за счет упрощения ряда процедур для бизнеса: до семи дней сокращены сроки выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, а также существенно упрощены процедуры регистрации прав и постановки земельных участков на кадастровый учет.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, за год область поднялась с 33-го места сразу на 14 пунктов, и в 2017 году она вошла в первую двадцатку регионов РФ.

Социальная сфера

Коньков инициировал региональные мероприятия по социальной поддержке. В начале октября был увеличен прожиточный минимум для пенсионеров на 6%, что почти вдвое превышает уровень инфляции. По предложению губернатора был введен "студенческий капитал", который будут получать молодые родители в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка.

В мае текущего года региональным властям удалось ликвидировать очереди на квартиры для ветеранов Великой Отечественной войны, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Досрочно в прошлом году ликвидирована очередь в детские сады детей 3–7 лет, а в 18 муниципальных образованиях (из 27) очередь в детские сады отсутствует среди всех возрастных категорий детей.

При этом губернатору не удалось решить проблему с переселением из аварийного жилья, как планировалось, к 1 сентября текущего года. В поселке Савино в рамках программы все еще ведется строительство дома для тех, кто нуждается в переселении.

По мнению Леонида Давыдова, решение "федеральных задач", таких как переселение людей из аварийного жилья, "безусловно дело важное", однако оно "не целиком зависит от одной лишь воли губернатора". "Все регионы разные, не у всех хватает денег на реализацию большинства социальных проектов, которые запланированы, одного желания губернатора тут недостаточно. Во многих регионах по "социалке" существуют расхождения с графиком", — говорит политолог.

"Отсутствие связей с федеральным центром"

По мнению главы фонда "Петербургская политика", наиболее вероятной причиной отставки Конькова стало отсутствие связей с "федеральным центром". "Я согласен с мнением, что Коньков как губернатор был слишком занят "внутренними проблемами" региона — он решал мелкие проблемы населения, которые касаются определенных групп людей, но на федеральном уровне это было практически незаметно. Кроме того, у Конькова не было большого числа "федеральных покровителей", и сам он фигура в масштабах страны никому не известная", — сказал Давыдов.

Он добавил, что экс-глава Ивановской области также "мог быть не понят, как сейчас модно говорить, "молодыми технократами" федерального уровня". "Коньков — это "социальный губернатор", который, впрочем, даже в Ивановской области не сыскал огромной популярности у населения. Молодые и активные федеральные чиновники его также не понимали, сам он тоже не был завсегдатаем высоких кабинетов, не часто обращался за помощью к федеральным властям, старался решать проблемы региона самостоятельно или, во всяком случае, не предавал такие обращения огласке", — пояснил собеседник агентства.

Задачи для нового губернатора

Новому главе региона предстоит решать проблемы в социальной и экономической сфере, вопросы строительства дорог и большой бюджетной задолженности. Павел Коньков планировал выпустить областные облигации на семь млрд рублей, чтобы снизить нагрузку коммерческих кредитов на бюджет региона.

Кроме того, новому губернатору придется заниматься газификацией региона, уровень которой на сегодняшний день составляет 77% от территории. В 2018 году региональные власти планировали начать работы по газификации Лухского и Юрьевецкого районов, ранее считавшихся неперспективными.

По словам Давыдова, с приходом нового главы регион может ждать "всплеск активности". "Ивановская область — относительно спокойный и малозаметный регион в федеральном информационном поле. С приходом нового главы, скорее всего, будет всплеск активности — начнут решаться давние экономические и социальные проблемы, регион станет более "ярким", в том числе в вопросах федеральной повестки", — резюмировал политолог.

Андрей Грязнов