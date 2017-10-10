МИД РФ: Москва и Канберра имеют потенциал для сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Канберра располагают серьезным потенциалом для сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на открытии фотовыставки архивных документов, приуроченной к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между РФ и Австралией.

"Даже сегодня, когда по целому ряду причин наши отношения переживают, прямо скажем, непростые времена, Россия и Австралия настроены на конструктивный, равноправный и взаимоуважительный диалог, - подчеркнул дипломат. - Углубляется взаимодействие в области безопасности с акцентом на совместные усилия по борьбе с терроризмом. Здесь у нас есть очень серьезный потенциал".

Замглавы МИД РФ также обратил внимание на взаимодействие двух стран на площадках ООН и в Группе двадцати. "Мы активно участвуем в различных интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), - отметил он. - Готовы усилить координацию для эффективного решения проблем как региона, так и мира, с опорой на основополагающие принципы международного права".

"Москва активно продвигает инициативу формирования в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности, - указал Моргулов. - Рассчитываем, что Австралия примет активное участие в этих процессах".