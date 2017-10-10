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Глава МИД Ирака намерен ближайшее время посетить Москву и встретиться с Лавровым

Политика
10 октября, 12:20 дата обновления: 10 октября, 12:56 UTC+3

На встрече будет обсуждаться референдум в Иракском Курдистане, рассказал посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари планирует в ближайшее время посетить Москву и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Глава МИД посетит в ближайшем будущем Москву, встретится с Лавровым. Конечно, проблема этого референдума [в Иракском Курдистане] будет обсуждаться", - сказал дипломат.

Посол отметил, что также затрагивает тему референдума в своих контактах с российскими представителями.

25 сентября на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

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