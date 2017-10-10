Лавров обсудит с главой МИД Бурунди кризисы в горячих точках Африки

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Бурунди Аленом Эме Ньямитве 12 октября в Москве урегулирование кризисов в горячих точках Африканского континента. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.
"12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры c министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Бурунди Аленом Эме Ньямитве, который 11-13 октября посетит Москву с рабочим визитом, - информировали на Смоленской площади. - Министры проведут углубленный обмен мнениями по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, урегулирование кризисных ситуаций в горячих точках Африканского континента - Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Сомали".
Как отметили в МИД России, особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено продвижению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности и добычи полезных ископаемых.