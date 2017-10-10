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Лавров обсудит с главой МИД Бурунди кризисы в горячих точках Африки

Политика
10 октября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ален Эме Ньямитве будет находиться в Москве с рабочим визитом с 11 по 13 октября

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Бурунди Аленом Эме Ньямитве 12 октября в Москве урегулирование кризисов в горячих точках Африканского континента. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры c министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Бурунди Аленом Эме Ньямитве, который 11-13 октября посетит Москву с рабочим визитом, - информировали на Смоленской площади. - Министры проведут углубленный обмен мнениями по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму, урегулирование кризисных ситуаций в горячих точках Африканского континента - Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Сомали".

Как отметили в МИД России, особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено продвижению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности и добычи полезных ископаемых.

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ЦАР Сомали Россия Бурунди Конго (ДРК) Южный Судан
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