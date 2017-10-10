Лавров: СНГ демонстрирует общность подходов по международным проблемам

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. СНГ демонстрирует мировому сообществу общность подходов по целому ряду международных тем, имеет много точек соприкосновения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы завершили встречу в узком формате, которая прошла продуктивной атмосфере, - сказал Лавров. - Обменялись мнениями по широкому кругу вопросов повестки дня, по региональным делам и по вопросам укрепления и развития сотрудничества в рамках СНГ".

"Дискуссия в очередной раз продемонстрировала, что наши страны придерживаются схожих подходов по большинству международных проблем, имеют много точек соприкосновения, - отметил министр. - Считаю важным, что в контексте координации наших позиций мы продолжаем демонстрировать международному сообществу общность подходов по целому ряду актуальных тем повестки дня".

По его словам, в рамках российского председательства в СНГ в этом году при тесной координации большинство ставившихся задач решено.